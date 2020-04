Del saque somos carnecita... Me avisan que el ‘Churrito’, hermano del ‘Churre’, agarró su bolso más chiquito y junto a su esposa se fugó a los ‘Yunaites’. Estaba endeudado hasta el cuello y le debía plata a un montón de colegas. Él cree que la libró, pero no sabe que ya lo denunciaron por estafa y lo mejor que puede hacer es despedirse del Perú, porque si vuelve lo agarran del cuello y de frente a Piedras Gordas. Rexuxa...

La firme que el ‘Rey de los bloopers’ se pasó de malo. Chapó un billete del club de Nasca, de la Segunda, y pese a que sabe que sus ‘cachorros’ no la están pasando bien, no manda ni un mango. Muy mal, como si estuviera haciendo un favor y no supiera que es su obligación. Así es...

Me avisan que ese ‘ponja’ que salió de Ate por dar positivo en control de sangre y después se encaminó por la ruta correcta y defendió a la ‘rosada’ y un equipo trujillano, va a ser papá muy pronto. Ya se olvidó de escribir por el ‘wasap’ y ahora limpia, plancha, lava la ropa y todo porque no quiere que su ‘ñori’ haga esfuerzo y pueda complicar el embarazo. Vale...

El ‘Loquito del Rímac’ está lleno de nostalgia. Cuelga en sus redes fotografías de cuando integraba selecciones juveniles y de adultos, como si ya se sintiera un exjugador. Sabe muy bien que le queda poco tiempo bajo los tres palos y de allí a vivir de sus rentas, pues no fue gil y se aseguró. Y no va ser... Me voy, soy fuga.