Del saque somos carnecita... La verídica que el ‘enemigo’ contrató a los ‘refuerzos’ en la Vicky. Se las canté clarito a comienzos de año, esa ‘Hiena’ es un chicote pelado. Por siaca, esos que levantan la mano a las mujeres se pueden ir a su ‘río’. A donde va el volante revienta el ‘chancho’. Lo raro es que los dirigentes recién se den cuenta. Plop...

Ya me contaron que el ‘Rey de los bloopers’ anda de mal en peor. Dicen que su nuevo amor es una contadora cuyo apellido es el nombre del país donde nació Celia Cruz. La engríe y, cada vez que puede salir, siempre le lleva su postre favorito. Lo malo es que se ha olvidado de dos preciosuras a las que no les está dejando lo que corresponde. Así no es...

Me avisan que la ‘Chorrillana’, la creadora del Instagram más ‘echador’ de los peloteros, regresó al ataque. Esta vez fue en busca de un ‘Chato’ de la selección y le pidió un centro. Eso ya parece extorsión. Guarda ahí...

Por si acaso, ‘Balán’ está vivito y coleando. El hombre sigue en Estados Unidos y, pese a que algún payaso lo mató en las redes, sigue listo para regresar al país y ponerse a chambear como técnico de menores. Dicen que es inmortal porque nunca va a poder cerrar sus ojazos de pescado. Mi tío es más bueno que un pan y Dios lo protege. Y no va a ser...

Me voy, soy fuga.