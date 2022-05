Del saque somos carnecita... El 8-1 de River Plate a Alianza Lima es la mayor humillación de nuestro fútbol. No tiene nombre, perdón ni olvido. Fijo que ha resonado en todo el mundo. Pudo ser 14 o 15-1 tranquilamente con los tres palos y goles fallados. Me quemaba la cara de vergüenza porque soy peruano y, así no sea hincha de ese club, me duele como mela. Pedía por favor que se acabe esta ‘desgracia’. Ni los bolivianos o venezolanos hacen estos papelones de visita. No servimos ni para amistosos, partidos de práctica ni nada a nivel internacional. Esta camiseta con historia y tradición tiene los peores récords en Copa Libertadores. Un combinado de una fábrica, del mercado de frutas y de albañiles tiene mucha más raza que estos pobres hombres que se presentan como jugadores. Sin alma, coraje, rebeldía ni valentía. Ni una patada. Ni una cara seria. Ni una levantada de ceja ni mueca. Carajo, defienden la camiseta más querida y conocida del Perú y con ellos no era. El ‘Comando Sur’ y la mitad del país que acompaña, pecha, llena estadio, salta, canta y empuja, no merece tanta desilusión. Sí, señores...

Aquí son los bravos, los papirriquis. Se botan, son creídos, la última Coca-Cola del desierto. Afuera no valen un peso, son unos mamarrachos. Ni gratis los contratan. Solo se salva Josepmir Ballón. Todos los demás han demostrado que son del montón. Si quieren hagan un partidazo con Ayacucho, Binacional o Huancayo, es por las santas hueveras. Ya los tengo tarifados. El ‘Pirata’ regala un equipo de sonido al cuadro femenino, canastas a las señoras de limpieza, sale en vivos haciendo la patería a sus compañeros y con eso hace noticia. A la hora de la verdad, de justificar su sueldo, es una diarrea, una infección estomacal. Lo de Pablo Míguez es para enseñárselo a las canteras. Es macho y guapea en la Liga 1 y cuando sale al extranjero se le va el habla del susto. Le tiemblan las piernas y parece un cono y volteado. Yo llevaría una pantalla gigante a todas las categorías y les diría a los chibolos. ‘Miren, esto es de cobardes’. Hay que inculcarles sentimiento de pertenencia, que se identifiquen con la institución. Rexuxa...

LOS ‘FONDEADOS’ Y LA PARTIDA DE ’TATA’ REYES

No me queda duda que todo esto es la creación de los ‘Fondeados’. Señoritos o señorcitos que creen que la plata es suficiente para armar grupos, planteles. Ya sumaron su segunda condecoración y la llevan orgullosos en el pecho: el descenso y ahora esta pitita bordada de llanto y rabia. Los memes se borran en unas horas. Esto quedará grabado para la eternidad y lo recordarán en cada transmisión del campeonato más importante de América cuando haya una goleada. Fichan jubilados, rotos, gente con juicios por alimentos, sin nivel ni hambre. Le dan el proyecto a un DT buenísima persona, pero eso no es suficiente. No me vengan con el tango que ellos no juegan. Y que no me manden encarguitos para quedarme callado. Ni amigos para explicarme que no son responsables. Curuju...

Desde esta columna las sentidas condolencias para la familia de quien en vida fue el ‘Tata’ Reyes. Un recio defensa, que les daba a conocidos y desconocidos, sean de club chico o grande. Dejó de existir a los 56 años de un infarto al corazón. Seguro que Papalindo ya lo tiene bajo su protección. Así es… Me voy, soy fuga.