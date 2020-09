Del saque somos carnecita... La verdad que no entiendo cómo un ‘Ratón’ crazy está en medio de una ‘Tombita’ y la ‘Chica realidad’. Este chalaco de palomilla no tiene ni mela. Todos ya sabemos cuál será su destino si acaba con una de ellas o sigue en las mismas andadas. Y no hay que ser adivinos ni videntes. Yo solo puedo aconsejarles a los jóvenes de la pelotita que vean la vida de Claudio Pizarro. Se casó con la enamorada de colegio, formó una familia y ella fue el soporte en su carrera. Los resultados están ahí: es el futbolista peruano más exitoso a nivel de clubes de todos los tiempos. Pero su mejor título es su hogar constituido y sólido. Hay dos opciones: la primera que te destruye o la segunda que te acerca a la felicidad. Tú eliges. Sí, señores...

Las redes están que hacen puré y papilla a la ‘Muñeca de plástico’. Ya dejen el bullying los ‘mala leche’ de las redes. Está pagando las consecuencias por los viajes, paseítos, shopping y plata. Es su tema y tendrá que arreglarlo y superarlo. También están las que transmiten una imagen de serias y salen con peloteros para darse su gustito. Hay una chinita que estuvo con un ‘Rei’ y un ‘Pituquito’, y se pinta de seriecita y de carácter porque mandoneaba al ‘sanazo’ que fue su pareja. Lo dejo ahí...

Me pasan la voz que la táctica del presidente de Las Palmas, de España, para botar a los indisciplinados es efectiva. Se cansó de una ‘joyita’ y mandó a tres detectives para que lo sigan cuatro semanas. Lo ampayaron manejando a más de 190 kilómetros por hora, lo grabaron saliendo de madrugada de un bar, comía sin respetar la dieta del club y se entrenaba por su cuenta en un gimnasio sin avisar al preparador físico. Al final le presentaron las pruebas y ahora la institución le está pidiendo una indemnización. Genial idea. Aquí los equipos recibirían más plata por ese concepto que por sponsor y televisión. Plop...

Por siaca, la ‘Roca’ analiza hacerle juicio al ‘amigo de Marco Antonio’. El zaguero reconoce que hizo la del ‘Chavo’, pero no le dieron la alternativa de defenderse. Le han asegurado que tiene todo para ganar la demanda. Y la firme que el central vende diamantes y maneja ‘fichas’ para conseguir el mejor estudio de abogados. Lo más recomendable es liquidarlo antes que se quede en el equipo y con sus ‘bloopers’ la rosada se vaya directo a Segunda. Eso sí, saldrá caro. Ayayayayay...

Me voy, soy fuga.