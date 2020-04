Del saque somos carnecita... La firme que la ‘canallada’ y tramposería no corre en estos tiempos. Estamos en cuarentena y una salidita, un gustito, te puede costar caro. El ‘partivirus’ lo llevas en la sangre, pero no te mata. En cambio, el coronavirus no solo te afecta a ti, sino a tu familia, amigos y quienes te rodean. Ah, y esos que están como locos ‘rascando paredes’, tengan paciencia que si salen de esta ya pueden estar curados. Y no va cher....

Mientras todos los jugadores de nuestra pelotita sufren y se desesperan con el encierro, el ‘Rusito’ está tranquilo, sin alterarse, todo porque llevó a su novia a Chimbote. Es que la casa de sus viejos es grande y tiene hartos lugares para esconderse y hacer travesuras. Curuju...

La ‘Hiena’ y el tío ‘Plata como cancha’ tienen los mismos defectos. Les gusta copiar lo que escriben otros y ponerlo como suyo. El pelotero rebuscó internet, se encontró con un mensaje dejado por un músico mexicano y lo copió todito. Lo escribió en sus redes y cuando lo felicitaban, respondía que estaba inspirado y le había salido ese ‘floro’. Plop...

Me cuentan que una rubia de Surco tiene loco a un defensa zurdo que juega en Europa. Le escribe al ‘Wasap’, por Instagram y Facebook, pero él no quiere dejar huella y responde lo mínimo. Donde sí se suelta y habla largo y tendido es cuando la llama desde su teléfono. Sabe venderse de sano, correcto y actúa como debe ser. Provecho...

Me avisan que el ‘Gato’ que juega en la tierra de ‘Chespirito’ fue hasta el Consulado peruano y se inscribió para que le den un cupo y regresar a Lima en un vuelo humanitario. Sabe que todo está paralizado, que el fútbol no tiene fecha de reinicio y mejor lo pasa con la familia. Así se evita dolores de cabeza y el gasto de llamadas telefónicas. Y no va ser... Me voy, soy fuga.