Del saque somos carnecita... La firme que los ‘pitos’ han empezado el torneo con mano dura. Once expulsados apenas en la primera fecha de la Liga 1 y todavía falta un partido. El mensaje es que no van a perdonar ninguna. Solo espero que sigan siempre así y no se pongan blanditos cuando haya un clásico o favorezcan a los ‘grandes’. Seriecitos y seguros hasta el final, sobre todo en las últimas jornadas donde se juegan muchos intereses dentro y fuera del verde. Sí, señores...

Hay un runrún fuerte que un seleccionado le ha puesto la mira a la ‘tombita sexy’. Dicen que ya la tiene agregada en su Instagram y le ha mandado algunos mensajitos, pero por ahora la muchacha se está haciendo la difícil. El hombre no ha dado su brazo a torcer y sigue guerreando. Estos son campeones ‘tirando maicito’...

Me avisan que el chibolo Franco Medina de Alianza, que integraba la selección de ‘Ñol’, se lesionó entrenando en San Luis. Lo sacaron porque se luxó el hombro derecho y tiene que operarse. De su club dicen que lo mandaron sanito y así lo tienen que devolver. Lo malo es que pasan los días y sigue sin ser atendido. Así no es...

Ya me enteré que el uruguayo que llora cada vez que pierde le busca club a su yerno. Él mismo timbra a sus conocidos y compatriotas para pedirles que lo lleven a su equipo. Curuju... Me voy, soy fuga.