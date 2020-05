Del saque, somos carnecita... La firme que la detención de la ‘Chica realidad’ con algunos amigos es para que los chamacos piensen un poquito. Ni siquiera para que quemen cerebro. Es una cuestión de sentido común. Cuando vas en contra de las reglas siempre hay consecuencias. Esta payasada les ha costado dos noches en un calabozo oliendo a excremento. Y todo por una ‘mosonada’. Por no cuidar su salud ni la del prójimo. Imagínense cómo es Lurigancho, Sarita Colonia u otra cana y por un delito mayor. Ese es el verdadero infierno. Es cierto que muchos evaden a la justicia, pero es un ratito nomás, porque el que vive en falta tarde o temprano mínimo se va a su ‘río’. Hay que ir por la derecha, por la izquierda no corre. Sí, señores...

Hay muchos que se agrandan y se botan porque se levantan a algunos personajes de la farándula o conocidas del medio. Pero yo no les veo ningún mérito porque pasan de brazos en brazos. La pelota rota de lado a lado. No sé cuál es el vacilón ni el encanto. Se preocupan en poner corazoncitos en Instagram, después mandar mensajes privados y el siguiente paso es un vuelo directo al país donde trabajan. Allí las lleven a comprar trapos, perfumes, pasear en yate, carros de alta gama y cenar en buenos restaurantes. Eso las deslumbra. Ese es el precio que pagan para que muchas veces las graben y suban el video en el grupo de WhatsApp. Esto yo lo llamo atorrantería. Curuju...

Me pasan la voz que Nilson Loyola no se aburre en la cuarentena. Practica boxeo todos los días con un primo y le agarró gusto al deporte de las narices chatas. Es importante saber defensa personal en Lima donde abunda la violencia. Se aprende para bien y cualquier emergencia. Pensar que hay otros que son mano larga y abusan de su fuerza para gomear a sus parejas. Así no es...

Hay un run run que el men del campeón quiere ir al arreglo con sus jugadores. Aplicó la ley a su plantel con el descuento a pesar de que está ganado porque chapó dos taquillas fuertes en la Copa y además recibió 650 mil cocos desde Asunción. Aseguran que tenía las de perder en los tribunales y también con los peloteros que lo tienen volteado. Rexuxa...

Me voy, soy fuga.

