Del saque somos carnecita... Me sorprende lo unidos que son algunos técnicos extranjeros en el Perú. Ellos no dirigen ni el tránsito en sus países, pero aquí hacen caja y carrera. Son capaces hasta de falsificar papeles por dar la mano a un compatriota. Resulta que para acceder a un vuelo humanitario es con un contrato de trabajo o visa.

El avión que trajo ‘Iván Cruz’ a Lima estaba repleto de chistosos con su cartón de entrenador. Cómo serán de ‘vivos’ que uno que habla bien el ‘castellano’ llevaba documentos que acreditaban que tenía chamba fija en un club limeño y es totalmente falso. ¿Y a los otros quiénes les tiraron la boya? Así de facilito se dejan serruchar los nacionales. En otro lado los ‘planchan’ y mal. Qué feo...

Me pasan la voz que el ‘Potón’ ha priorizado la formación deportiva de su chamaco que un año más de carrera. Lo quería el Stein y no aceptó. Es que supo ahorrar en su mejor momento, invertir en Colombia y no tiene esa nececidad de forzar su cuerpo subidito de peso, ni terminar dando pena en una cancha. Su chibolo, que con 15 años jugó algunos partidos en la reserva de Municipal, se irá a las inferiores en Estudiantes de la Plata y lo acompañará. Vale...

Ese ‘Negro rockero’ es fulero. Se vende con el tango de que quiere ayudar al equipo que lo hizo famoso porque siente los colores, pero se olvida que hace unos meses unos hinchas lo invitaron a Japón para hacerle un homenaje y quiso cobrar como si fuese el cantante de los ‘Rolling Stone’. En one lo mandaron a la mela y ahora que lo ven haciéndose el buenito lo califican de oportunista. Ayayayay... Me voy, soy fuga.