Del saque somos carnecita... Me parece bien que los equipos ‘grandes’ de nuestra pelotita hayan asegurado torneos internacionales, pero si va a ser lo mismo de todos los años, mejor que no participen. Ya basta de papelones. Que le ‘cierren el caño’ a esos ‘buitres’ que traen paquetes que no marcan la diferencia a nivel internacional. También corten las uñas a esos directivos hambrientos de plata que solo ven sus bolsillos. No nos engañemos, el torneo local es muy pobre, jugamos a ritmo de tortuga y por eso afuera damos pena. Así es...

Alianza debe romper el chanchito, contratar jugadores de nivel. El ‘Profe’ conoce su chamba, pero afuera no se gana al pelotazo o jugando a 20 kilómetros por hora. Acá, el ‘Solcito’ se pasea, la para, toca, da vuelta, mira a su trampita a la tribuna y con eso le sobra. No seas malo...

Cristal el año pasado estuvo peleándola para seguir avanzando, pero unos venezolanos que hace rato se han olvidado de la leche y la carne los humillaron. Hay jugadores de ese equipo que ya no dan más. Urgente se necesita cambio de hombres. Los Cazulo y Revoredo ya fueron. No pueden pensar en hacer una buena Libertadores con pan con camote y relleno. Curuju...

Universitario tiene que apurarse en buscar un buen entrenador y reforzar ese equipo. Hay muchos enanos que no marcan la diferencia. Atrás y adelante. Así es...

Sport Boys no puede estar dando pena todos los años. Insisto, la rosada es un club con historia que debe pelear títulos y no la baja en cada campeonato. Traigan un Marquinho de Brasil como en los años 90. Allá levantas una piedra y sale un peloterazo. Y no va a ser...

Me voy, soy fuga.