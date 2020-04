Del saque somos carnecita... Hace unos días, Claudio Pizarro reveló que tiene un restaurante en Miami en sociedad con Christian Meier. No me imagino a ese par sentado en una mesa de dicho local, en Barranco Bar o una discoteca. Les aseguro que van en ojotas, pantalón de corduroy y chompa de alpaca, y causan un terremoto con las chicas. Esos no necesitan ‘cacharrear’ ni ‘juego de luces’. Piden su traguito y solitas se sientan a su costado. Se darían el lujo hasta de hacer casting y elegir a su personal. No invierten ni en limonada para campeonar. El cuarentón y cincuentón deberían hacer una videollamada y les aseguro que serían sensación. Son caletas al ‘mango’ y en su CV del amor están los mejores ‘cueros’ del Perú y dónde han trabajado. Son el ‘Zorro 1’ y el ‘Zorro 2’. Sí, señores...

Ya me contaron que un ‘Rey’ anda desesperado, loco por salir y no es por la cuarentena. Todo por culpa de una trujillana que se llama Oriana. Ella le ha dicho que va a empezar a ser la novia oficial de un empresario de su tierra y el pelotero le pide que espere un poco y apenas se levante el aislamiento social obligatorio le mandará un centro para traerla a la capital. Lo malo es que ella le ha dicho que ya no quiere nada saber nada. Ojalá el muchacho no se dedique al trago. Quéeeeee...

Me avisan que un pelotero que juega en un club huancaíno, y siempre va al verde, se está portando mal con un familiar muy querido. Dicen que la doña lo llama, le escribe, todo para que la ayude en estos días difíciles, y se hace el desentendido, jamás responde. Pensar que a una ‘amiguita’ de Barranco sí la llevaba con todo pagado a donde jugaba. Asuuu...

Así que un administrador que maneja billete en un club grande ha inventado las ‘huascallamadas’. Como no puede salir, se comunica vía ‘wasap’ con dos causas y a la distancia se voltean sus buenos pomos. Asuuu... Me voy, soy fuga.