Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘coronavirus’ está trayendo abajo relaciones. En la tierra de Putin, un zambito ha ordenado a sus ‘chupes’ que busquen por todos los medios un vuelo humanitario para que se traiga a Lima a la cantante de salsa que lo estaba acompañando. Ya no la aguanta, ella tampoco y decidieron acabar con todo. El pelotero perdonó hasta lo que no se debe, pero no soportó la convivencia. Ese posteo de la ‘Cotó’ en Instagram rogando por su salud es puro tango. Asuuuu…

El ‘Loco’ es un padre ejemplar. Celebró en casa y junto a los suyos el cumpleaños de uno de sus ‘cachorros’. Aseguran que no sale, no agarra el celular, ve películas todo el día. Ojalá que sea así siempre. Y cuidado que después levantan el aislamiento social y la gente sale con más fuerza. Noooo...

¿Se acuerdan de la ‘Nena’? Una argentina que por acá tuvo su historia con uno que cuando corre es rapidito. Bueno, la rubiecita ya entró en cuenta regresiva para traer al mundo a su primogénito. Lo gracioso es que el zambito le escribió la semana pasada, le pidió para ser amigos y el que respondía era el papá de la criatura. Qué feo...

Los peloteros del último campeón del medio le sacaron la ‘fulera’ al presidente del club. Vía videoconferencia les comunicaron que les rebajarían el sueldo en un 75% y la muchachada lo parchó en one: ‘No te gusta pagar, pero sí gastarte las monedas en los casinos y con los tres canales que tienes repartidos, uno en Juliaca y dos en Lima’. Ayayayay… Me voy, soy fuga.