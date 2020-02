Del saque somos carnecita... Nunca voy a aplaudir a un equipo eliminado porque no avanzar en la Copa es un fracaso, pero lo cierto es que los cremas guerrearon hasta el final y dejaron todo en la cancha. Al final no les alcanzó, pero se fueron con la cabeza levantada. Buscaron el arco rival, estuvieron cerca del empate o también de recibir el segundo, pero nunca bajaron los brazos y eso se aplaude. Ese equipo sigue y creo que va a dar pelea en el torneo local, aunque la deuda internacional continúa. Y no va ser...

Me gustaron los ‘charrúas’ Federico Alonso y Dos Santos. Sudan la camiseta, no se esconden y van al frente. Lo de Millán ni chicha ni limonada y, por siaca, no es nada personal. Guarderas es lento y no puede recibir una amarilla en los primeros minutos. Esos dos, hace rato, tienen que reaccionar. Así es...

Así que el ‘negro rockero’ juega a lo seguro, pero lo hace mal. Primero, le pidió a una muchacha que se borre el tatuaje de su ex y ella le hizo caso. Pero estando con ella, le escribió a una mamacita de Miraflores ofreciéndole el cielo si volvían. Lo que no sabe es que la muchacha ya se enteró de la historia y le ha dicho que, ni con el anillo en la mano, le piensa hacer caso. Quéeeeee...

Me cuentan que el ‘Rei’ está como león enjaulado en Juliaca. Y todo porque se enteró que el sábado pasado, en Trujillo, se presentaron los Cartagena y el hermano de Antonio la agarró desprevenida a Oriana, la animadora del evento, y le robó un pico. Está volando, pero no puede reclamar, porque ella solo lo llama amigo. Asuuuu...

