Del saque somos carnecita... ‘La pampa es para todos’, es un frase inolvidable para los ‘partidores’ y los que no tienen códigos. Es su barreta para descartarse de los causas o familiares cuando chocan con su personal. Deben grabarse en la memoria: ‘La mujer de mi amigo es hombre’. Eso no corre para ellos. Ya me contaron que uno que se alucina ‘Patrón’ está correteando a una ex de Yordy. Una blanca de buen puntaje, que es anfitriona y a la que el delantero siempre apoya. El volante se mandó con todo, la chica respondió a sus invitaciones y ahora está pegadazo. Incluso le ha dicho que se van a ir a vivir al norte y que vaya alistando las maletas. Ayayayay...

Me pasan la voz que la ‘Pulga’ jugó con los sentimientos de su ‘incondicional’, una blanquita de Santa Beatriz. Él le dijo que se prepare porque en vacaciones se iba a escapar para estar juntos en México, pero decidió irse con la ‘patrona’ y la familia a Francia y la dejó solita y triste. Pobechita...

EL CHEMO DE LOS POBRES TIENE BUEN CORAZÓN

Bien el ‘Chemo de los pobres’. Tiene los pantalones sin bolsillo, pero es corazón al mango. Ha organizado un campeonato relámpago de fútbol 7 para su brother que anda malito de salud. El hombre es solidario y buena gente. De eso se aprovecharon algunas para ponerle unos bultitos en la frente. Nooooo...

La neta es que los dirigentes son los responsables para que nuestra pelotita vaya de mal en peor. El ‘Rojo matador’ ha contratado de técnico al que se fue a la Liga 2 con Binacional. O sea no hay un entrenador peruano mejor que ese chistoso. Por eso estamos como estamos. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

