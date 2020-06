Del saque somos carnecita... “Me gustan los hombres inteligentes, que tienen tema de conversación, humildes y bien chamba”. Tremenda ‘parchada’ de Mayra a ese colorao que alucina que no hay mujer que se le resista. Cree que por cacharro les va a ganar a todas. Y se fue de pepa. No basta con ser arregladito. Hay ‘bonitos’ que abren la boca y les sale mal aliento o la patanería. Otros son atorrantes. Y allí pierden por goleada porque los borran con pintura negra y esmalte. Es cierto que a primera vista siempre jala la mirada, pero luego manda el corazón, cerebrito y feeling. Conozco a ‘chancaditos’ que por conocimientos, sangre y química son conquistadores al mango. Los videítos hot son para los sonsos. Los ‘maicitos’ por redes para los cobardes. Los ostentosos para los que no tienen gracia y son inseguros. Sí, señores...

Me avisan que la ‘Culebra’ se metió a un lío gratuito y casi pierde. Su causa, cuyo nombre empieza con R de Renato, estaba corrido por los palomillas de Chorrillos. El problema es que miró a donde no debía, entró a casa ajena a pecar con la dueña y el bravo puso precio a su cabeza. El delantero, como los conocía, los ‘timbró’ para que lo dejen en paz y le aclararon que no apadrine a ‘partidores’. Rexuxa...

La firme que el ‘Pitbull’ siempre hace la del ‘Chavo’. Es generoso, colaborador con los más necesitados, responsable con el cuidado de su físico, pero en las cosas simples es un caso. Está saliendo a correr por Miraflores, pero lo hace sin mascarilla. Cualquier momento lo para un ‘tombo’ y le aplica la multa. Cree que porque tiene el cuerpo de la ‘Roca’ es inmune. Le da a ricos, pobres, gordos y flacos. El que no previene, pierde. A su ma’re...

Me voy, soy fuga.