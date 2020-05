Del saque somos carnecita... La verídica que hay cosas que salen del corazón y otras que son con ‘coba’. Yo soy de los que pregunto: ¿Tiene trabajo de campo este entrenador?, ¿Es buena persona tal compañero? Y no solo a uno le pongo la ‘pulsera’, trato de averiguar por varios canales. Sea kinesiólogo, utilero, doctor, dirigente, asistente técnico, preparador físico, barrista, cocinero, el personal de limpieza, el lavacarros, alcahuetes o ‘zapatos rotos’. Por cualquier medio contrasto la información. Hay un ‘Viejo verde’ que se computa canchero. No peleó la reducción de sueldo siendo referente y ahora la pega de defensor con el ‘Ratón’ para que le den otra oportunidad. Maquilla la situación y ya lo tienen recontra volteado. Ese ‘favor’ a los jefes es para prolongar 6 meses de contrato. Hummm...

¿Se acuerdan de Aurelio Saco Vértiz? Un lateral izquierdo que tuvo sus cinco minutos en Universitario. El chico recontra realista se dio cuenta que era pan con relleno y camote y se proyectó. Viajó a Miami, donde chambea dando clases de zumba y aeróbicos. Tres grupos de 70 alumnos por día y lo mímino que cobra es tres cocos a las más sufriditas. Hay tías y flacas que pagan 5, 6 y hasta 10 dólares. El man está ganado porque labura de lunes a sábado y debe impresionar con su 1,85 y abdominales. Provecho...

El Feyenoord de Holanda ya le notificó a Renato Tapia que no le renovará y quedará libre en un mes. Que lo tome de la mejor manera, porque su próxima venta irá directo a su ‘drilo’. No estamos hablando de un sencillo, sino de ‘palos gringos’ porque es mundialista, joven y no ocupa plaza de extranjero en Europa. Eso es por el lado económico. En el deportivo, que elija una liga competitiva porque es la única manera que siga creciendo a sus 24 años. Si quiere irse a hacer paredes con camellos o comer murciélagos en la China, ya es su tema. Y no va a ser...

Yo siento un profundo respeto por la mujer, pero hay cositas que me descuadran. Hay una señorita que hizo una videollamada en vivo por Instagram con la hija de un técnico extranjero que hace poquito lo botaron del Perú. La llamó para pedirle disculpas por la pelea que tuvo con su papá delante de todas las cámaras. Todo queda en ‘familia’. Mejor lo dejo allí... Me voy, soy fuga.