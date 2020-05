Del saque somos carnecita...Ya me contaron que a un galán de nombre Omar, que tiene varios años con el ser más querido de un pelotero que juega en el extranjero, le mandaron unos muchachos para pedirle que, por propia voluntad, vaya a un notario y se comprometa, mediante escrito, que no tiene derecho a ninguno de los bienes de la doña y que, si se abre, tampoco reclame nada por haber convivido con ella. Un poquito más y le ponían un fierro en el cuello para que haga el trámite. Está advertido...

Mis respetos para el ‘Rey’. El hombre sigue llevando víveres a los asentamientos humanos y la última vez, como pocos apoyaron, puso en subasta sus chimpunes. Como solo pagaron 900 lucas, él sacó de los ahorros y gastó como 5 ‘lucas cholas’. Recontra vale...

Ya me enteré que un volante que jugaba en un club grande, que ahora está peleado y en ‘abertura de carne’, no puede cruzarse con un goleador histórico. Todo porque ofreció contratar a su hermano, pidió un billete por adelantado y, al final, lo cerró con pana y elegancia. No le responde el teléfono y lo peor es que no es el único al que cabeceó. Mejor que prenda su carro y se vaya con el ‘Motorcito’ bien encendido. Rexuxa...

Así que en San Luis ya están advertidos por el tío ‘Vizcacha’. Regresa el fútbol, pero aparte de los jugadores y los dirigentes solo pasan los de la televisión. No pueden ir al estadio más de 80 ‘puntas’. De otra manera, la pelotita no corre este año. Así es...

