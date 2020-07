Del saque somos carnecita... Ayer bajé a mi barrio en el Callao y en ‘one’ algunos de mi batería me ‘parcharon’ entre joda y joda: “Causa, estás equivocado cuando afirmas que los ‘partidores’ son malas personas. A veces somos víctimas de la mentira. Y tampoco la pegues de sano que aquí conocemos tu historial”. O sea que varios de mis brothers se han sentido aludidos y se consideran ‘atrasadores casuales’. Es decir, argumentan que la señorita o señora les dicen que están solteras o separadas y se la creen.

Hoy nadie es sano. Todos filtran. Para el trabajo, el amor o tramposería. Y yo puedo mirar a la cara a todos mis amigos, familiares y conocidos porque soy legal. Y por siaca, para mí nada que ‘partidor’ solo es el que se mete en una relación estable. También son los que esperan que se termine la relación para atacar silenciosamente. A esos ni la medicina para caballos les cura el virus. Sí, señores...

El ‘Zancudito’ sin polo está recontra armado. Pechos y abdominales bien trabajados y pronunciados. Por eso está bien voceado con la canallada. Cada vez que entra al camarín del Rímac hay una voz que susurra: ‘Así como agarra a todas, quiero verlo ganador en la cancha’. Lo positivo es que el delantero sabe diferenciar a la ‘oficial’ de las demás. Tiene de enamoradita a una ‘Miss Teen’ que es seria y se da su lugar porque ignora a un pelotero de la rica Vicky que le pone ‘like’ a sus fotos. ¿Quién es el atrevido? Tiene antecedentes, pero no voy a soltar su nombre porque después la que sufre es su viejita. Así no es...

Los parrilleros son unidos al mango. Nos agarran de giles y lornas. Ya nos han volteado que nuestros dirigentes se emocionan con el ‘boludo’, ‘che’, ‘quilombo’, ‘mina’ y con el ‘floro’ de que son Menotistas o Bilardistas. La última es que todos los que vienen de Rosario son hijos de Bielsa. Con eso en su CV les regalan los equipos. El papel aguanta todo. Por eso cuentan que en el vuelo humanitario que llegó el viernes con ‘Iván Cruz’ a Lima, también vinieron cuatro técnicos que estarán esperando como ‘buitres’ que algún colega se quede sin chamba. Qué feo...

Me pasan la voz de que los dueños de un club grande no le vendieron la totalidad de sus acciones a un grupo de empresarios, a pesar de su buena oferta, porque les informaron que un barbón manejaría y controlaría lo deportivo y administrativo. Por ese detalle se cayó el negocio. Lo que pasa es que en las oficinas hay un tomo de los ‘anticuchos’ de este individuo que, junto a su entorno, es capaz de vender chapitas y cobrar comisión. Asuuuu... Me voy, soy fuga.