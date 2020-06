Del saque somos carnecita... Yo desconfío más de los sanos que de los ‘podridos’. Porque a los partidores, tramposos, mujeriegos y callejeros los volteo en una y los tengo tarifados. Pero a los tranquilitos, educaditos, señoritos y caballeritos no sé por dónde van a salir. No hay hombre en este mundo que no se le vaya el ojo. El tema es que todo tiene un límite y hay que respetar. Por si acaso, hay uno con carita de bueno y orejitas de niño que es cuidadoso y detallista ‘tirando maicito’. Se regala, pero deja siempre una ventanita para ‘barretearse’. Una conocida modelo le solicitó por Instagram un mensaje para un apoyo social y en one le dio la mano. En la siguiente línea, le pidió su ‘wasap’ para conversar mejor. Y que no lo niegue, porque hay pruebas contundentes. Y no va ser…

Así que ‘Corcho’ es intenso al mango. Es ingenioso para encontrar pretextos y escribirle a una chica que vive entre Breña y Pueblo Libre. No da un paso en falso, no dice más de la cuenta, pero maquina bien para buscarle la conversación y casi todos los días. Que no la haga larga, que aparece un fresco y sin mucho floro le mete su ‘carretillón’. Curuju…

Me avisan que la sala de ‘Wasap’ de los peloteros del último campeón está ardiendo. Y todo por la contratación del ‘Ratón’. La gente alzó la voz y no entiende por qué les dijeron que no había plata y fichan un jugador caro. Si el ‘Tombito’ se cuida, se echa a jugar, se irá de robo en Juliaca. Va a picar de arco a arco. Lo positivo que en esa ciudad no hay ‘Barranco Bar’ ni un lugar para salsear. Tampoco para liquidar por el frío. Rexuxa…

Por si acaso, ‘Cachurrito’ no se queda de brazos cruzados y empieza a mover su billete. Este sábado venderá carapulcra delivery. Invierte sus monedas, porque no quiere tocar los ahorros. Proyectados y negociantes nunca pasará hambre. No tiene roche para la chamba ni para cantar por las redes. Es cara de palo al mango. Así es...

Estoy triste por la partida de mi causa ‘Pilo’ de la Ciudad del Pescador, un amigo que me abrió con cariño la puerta de su restaurante ‘Los Reyes del Perú’ hace más de 25 años. Peloteros de todas las épocas y farándula siguen desfilando por ese local. Fui su hincha como ‘cuqui’ del mejor cebiche de mero del país, como cantante de música criolla y brother. Desde aquí mis condolencias a la familia. Que en paz descanse...

Me voy, soy fuga.