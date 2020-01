Del saque somos carnecita... LA firme que algunos peloteros no pueden con su genio. El bichito de la tramposería les gana. Ya me contaron que ese zambito que se peina como Ozuna ahora corretea a una rubia que ya subió al cuarto piso. Parece que anda buscando una experimentada, porque las chamaquitas ya no le hacen caso y lo miran con miedo. Su táctica es enviar fotos y que vean sus abdominales. Lo malo es que cuando lo escuchan hablar salen arrancadas porque no tiene tema de conversación. Rexuxa...

El ‘Cachurrito’ no se detiene ni cuando duerme. Está tras los pasos de una flaca que vive solita en su depa, ubicado en la Javier Prado con avenida Prescott. Pero como ella no le dice ni sí ni no, le canta por el teléfono y promete regalos. Así se portaba con la ex del ‘Kiko de la cumbia’ que al final tenía otros gustos. Noooooo...

La reserva de la ‘Misilera’ jugó un amistoso con los de Cristal en La Florida. Al final, los técnicos ‘Manzanita’ y ‘Manzanón’ reunieron a los muchachos, les entregaron escobas e indicaron que dejen recontra limpio el vestuario. Es bueno que formen a los chicos y no solo para el fútbol. Necesitamos entrenadores que a la vez sean instructores de menores que enseñen valores y modales. Vale...

Me avisan que los hinchas cremas que radican en Miami, como celebraban un aniversario más de estar juntos por allá, invitaron a la ‘Manzanita del diablo’ y al ‘Chino’ que estaba inscrito en el equipo de Bianchi. Los festejos empezaron a las 10 de la mañana, pero ellos una hora después ya habían acabado con la mitad de los tragos. Nooooo...

Un mensaje de apoyo para el extraordinario Percy Rojas, quien es un señor de señores y pasa momentos delicados de salud. Le paró el macho a las defensas más duras del mundo con las camisetas de la ‘U’, Cristal, Independiente de Avellaneda, Seresien de Bélgica y la selección. Por eso estamos seguros de que pronto lo veremos comentando en la tele y feliz en su hogar. Ricardo Bochini le dedicó unas palabras emotivas, así como muchos monstruos del balón. Campeón de la Copa América, de la Libertadores y estuvo en los mundiales de Argentina 78 y España 82. El ‘Trucha’ es un grande por su calidad y humildad. Así es... Me voy, soy fuga.