Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que un defensa de la selección que está lesionado tiene una nueva emoción. Ya olvidó a la ahijada del ‘Ruso’ y se está jugando todas sus fichas por una muchachita de nombre Claudia. Le ha alquilado un depa en Miraflores y le tiene prohibido salir los fines de semana. No quiere que le vuelva a suceder lo de la vez pasada, que la chica no le avisó que ya habían terminado y por eso ya tenía otra pareja. Me queda clarito que algunos nacieron para paganinis, otros para ‘cacharreros’ y también están los que les encantan los cachos. Quéeee...

El ‘Loco’ con nueva chamba. Acaba de firmar contrato como imagen de un centro de estética. Lo han hecho bajar de peso, lo echan en una camilla y hacen una transmisión en vivo de cómo lo depilan y cuando lo someten a masajes. Ahora que está figurita que vaya a la UFC y se meche con un peleador que agarra sus sobras. Noooo...

Bien el volante rayado, el ex de la ‘Solcito’. Ya sé que le encanta alquilar casa para la familia de su ‘trampa’, pero cuando se trata de apoyar, se le abre el ‘bobo’. Un chico le pidió apoyo para comprar su respirador artificial y en ‘one’ le dio el billete. Vale...

El ‘Cuto’ de la calle se levantó de la cama. Estuvo infectado con el dengue casi diez días, pero ya salió del mal momento. Se le ve recontra parado y ya puede rumbear con la ‘Chacala’, hermana de la verdadera ‘Foca’ Farfán. Lucho camina sin chaleco y es querido y respetado en todos los barrios. Y no va ser... Me voy, soy fuga.