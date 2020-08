Del saque somos carnecita... ¿PSG o Bayern? Mi ‘bobo’ me jala para los parisinos por Neymar, quien es mi debilidad junto a Messi. La realidad es que será un partidazo de aquellos. Dos equipos que atacan y no se guardan ni mela. Debería quedar 3-2, 4-3, 5-4, 6-5 o irse a suplementario.

No hay análisis exacto en la previa de una final, pero sí puedes desmenuzar fortalezas y defectos de ambos. A lo mejor, antes de las dos de la tarde, apuesto una ‘luquita chola’ para los dirigidos por Tuchel y me pongo a escuchar el ‘Par Tusa’ del ‘Dipy’. Otro detalle de la azulada es que hay tres brasileños y dos argentinos en el once inicial, a diferencia de los alemanes que no tienen ninguno. Sí, señores...

Los bávaros en el colectivo son más cohesionados porque los 11 marcan, presionan y son los primeros en intensidad. Tienen aviones por los laterales (Kimmich y Davies) y extremos (Gnabry y Perisic), dos mixtos como Thiago y Goretzka que tocan demasiado y se ensucian el uniforme.

Adelante Müller que es un tanque de repartir balones y pisar el área con potencia. Lo de Lewandowski es superlativo porque es el mejor ‘9′ de la actualidad. El hueco es el tronco y lento de Boateng y Alaba, quien es lateral y ha sido improvisado de central. Y ya sabemos de la jerarquía del arquero Neuer, quien es la primera salida con el balón en el piso, aunque a veces arriesga más de la cuenta. Así es...

Si los franceses meten el primer gol tienen la boleta casi hecha porque de contragolpe son mortales con Mbappé, Di María y Ney. Tres desequilibrantes, tres ‘ganapartidos’. Tres que deben hacer el recorrido y no cruzarse de brazos porque les costará caro. Icardi no tiene sitio desde el comienzo, ya que no pueden tener un solo delantero de referencia, hay que moverlos.

Si logran romper líneas con paredes en primera, pases largos a los espacios vacíos para aprovechar que se adelantan bastante, la ‘Orejona’ ya les hace mimos. El gran problema de los galos son sus marcadores (Kehrer y Bernat), quienes no son seguros en el uno a uno.

Thiago Silva y Kimpembe que se anticipen a la jugada para que no sufran como ante el colombiano Duvan Zapata. Marquinhos, Verrati (Paredes) y Herrera son los volantes que tienen que proteger las bandas, los costados. El golero Sergio Rico es garantía porque ha levantado dos Europa League con el Sevilla. Y ojo, los dos cuadros son expertos en pelota parada.

Es difícil dar un pronóstico porque están muy parejos. Pero repito, soy Neymar, aunque no me ha gustado lo que le hizo a Maluma. Rexuxa... Me voy, soy fuga.