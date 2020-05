Del saque somos carnecita.. YA VAN VARIOS PERUANOS que regresaron a antrenar con sus equipos y me parece bien. Hay que cuidar el estado físico, sino miren los bíceps de ‘CR7’ o Sergio Ramos, que en pleno encierro se han puesto más ‘fibra’. El futbolista tiene que invertir en su gimnasio personal, pesas, máquinas, buena alimentación y no gastarse el billete en ‘Barranco Bar’ o en chicas como la ‘Aturbe’ o la ‘realidad’. En setiembre empezamos las Eliminatorias y quien no esté en forma pa’ la calle. Así es...

El ‘zancudito’ no tendrá sangre en la cancha, pero para la canallada sí es intenso. Jugó naipes con la tombita que la pega de modelo y la chica salió a destruirlo en las redes. Lo más suave que dijo la despechada fue que era muy chibolo para ella. El zambito parece que volvió con su firme, pero no sabe que en su club están que vuelan. Lo tienen como prospecto de una futura venta pero si sigue así terminará jugando en provincias por no saber aprovechar las oportunidades que le dan. Ojalá que Percy lo ubique. Curuju...

‘Chiquito’ no cambia. Cuando parecía que por la cuarentena estaba haciendo bien las cosas, una mamacita conocida como ‘la blanca de Comas’ lo largó feo. Dice que el arquero le debe 500 luquitas hace tiempo, pero cuando lo llama a cobrar le pasa el fono a sus causas y estos la insultan. Que se cuide el grandazo porque la flaca conoce gente de empuje y lo están buscando. Rexuxa...

Ya me contaron que los dirigentes de un equipo del norte dicen que arreglaron los pagos con sus jugadores de mutuo acuerdo cuando la firme es que les dijeron ‘chapa lo que hay o te quedas en la calle’. A los muchachos solo les quedó atracar y, para colmo, los hicieron firmar documentos como si hubieran sido ellos los que pusieron las cifras. Qué feo...

Los homenajes se hacen en vida y eso lo tienen claro los de Junior de Barranquilla, que invitaron al ‘Diamante’ a la inauguración de un monumento en el que aparecerá el nombre del diez. Ni bien pase la cuarentena y se pueda salir del país, los colombianos se pondrán en contacto con el ídolo que la rompió cuando jugó por el cuadro ‘tiburón’. Me voy, soy fuga...