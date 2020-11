Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que ‘Santamaría madre de Dios’, al día siguiente de perder con los argentinos, se fue hasta el barrio de Bocanegra a visitar a una flaca comprometida, quien, según los ‘zapatos rotos’, es taco 5. Allí salió entre hombros y después arrancó al centro del país. Lo malo es que llegó sin protector bucal y en un taxi que no guardaba nada de la bioseguridad. Asuuu...

Por si acaso, el zurdo de la selección que lo ampayaron saliendo de un ‘telo’, desde que se separó anda metido en su celular y pidiendo videollamadas a las muchachas. El tema es que lo hace tardecito para agarrarlas en la camita. Con la última que ha hecho ese jueguito es con una de Tingo María. Tengo el nombre de la fulanita, pero no la tiro al ruedo. Era la elegida para después del partido del último martes, pero no pudo llegar a Lima y la cambió por la que aparece en el programa farandulero. Ese muchacho anda con la cabeza caliente, por eso no rinde en la cancha. Rexuxa...

Me pasan la voz que el ‘Drogba de los Andes’ necesita ubicar al ‘Goleador histórico’ para ‘parcharlo’. Se armó un homenaje por Zoom al equipo de la ‘Misilera’ que logró ascender con los rosados a Primera y el delantero pidió que no lo tomen en cuenta, porque le tiene un entripado de hace tiempo. Le aviso a ‘Wally’ que vaya al arreglo porque el ‘mocho’ es puñetero al mango. Ayayayayay...

Bien Pedro, el arquero de la bicolor. Antes de subirse al avión rumbo a Estados Unidos, le envió a ‘Cuto’ la camiseta con que atajó ante Messi y compañía. Se portó con el museo que tiene su causa en su restaurante. Vale... Me voy, soy fuga.