DEL SAQUE somos carnecita… LA FIRME QUE AYER CRISTAL hizo uno de sus partidos más flojos en el año. No le resto méritos a Ayacucho FC, porque vino de atrás en el torneo y con justicia ha logrado un campeonato corto histórico para el club. Tendremos más fútbol la próxima semana para ahogar las penas del mal momento que vive el país. Y el más beneficiado con el desgaste de los jugadores será Universitario, que espera en balcón al vencedor de la semifinal. Provecho…

YA ME CONTARON que el ‘Cacharrero’ de la Vicky no hace caso a nadie. Su empresario le pidió que pare con las publicaciones de su vida privada, el muchacho lo hizo un par de semanas, pero luego le ganó el bicho y le llega todo. Cuentan que no quiere jugar en Segunda y como todavía tiene contrato está cometiendo todas las faltas necesarias para que lo despidan. Así es…

HAY UN RUN RUN que un ‘Zancudo’ campeonó con la chica del barrio de Julio C. Tello, en San Miguel. Aseguran que todo ganador va de frente a recogerla y ya no usa la barreta de comprar gaseosa en la tienda. Todo lo hace con clase, digno maestro de su ‘cachorro’. Y no va cher…

ESE GATO ‘TECHERO’ no tiene bandera. Ahora le da en el suelo a ‘Amén’ y todo porque él quiso agarrar la chamba del ‘parrillero’. La firme es que ambos son ‘cabeceadores’ al mango. No sean malos…

AYER, EL ‘TIGRE’, hermano del ‘León’, cumplió treintitantos años y celebró su ‘diablo’ en estricto privado con la familia. El hombre se lució con el micrófono y se animó a soltar sus gallos. Lo malo es que se cansó rápido, como cuando corre en la cancha. Nooooo… Me voy, soy fuga.