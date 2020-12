Del saque somos carnecita... Después de ver la primera semifinal, Cristal no la tendrá fácil con los ‘Zorros’. Ayer ganó ajustando, sufriendo, con susto y ni cuando se vio en superioridad numérica tuvo chances claras para aumentar. La seguidilla de partidos y la presión por ser el favorito le está costando. Veo a los ayacuchanos más relajados, si pierden el sábado no sería un fracaso, porque han hecho más de lo esperado en la campaña. A diferencia de los ‘cheleros’, que están obligados a llegar a la final, donde los cremas esperan descansaditos. Así es...

Ya me enteré que los empresarios del ‘Cacharrero’ de la Vicky le han aconsejado que por un tiempo no publique nada de sus historias amorosas con la chica ‘Turbo’. La ‘barreta’ será mostrar pena y dolor por el descenso. De esa manera buscarán que se le respeten los dos años de contrato que tiene con el club y que tampoco le rebajen el sueldazo que se lleva por jugar solo unos minutos. No sean malos...

La firme que algunos son bien ‘car’e palo’. No pretendo malograrle las vacaciones, pero me avisan que un pelotero, que juega en un club de provincia y va bien en el verde, tiene las maletas listas para irse a Máncora. Lo malo es que se va a hospedar en el mismo hotel donde se escapaba con una chibola de Barranco. Así que no se sorprendan si lo tratan con familiaridad porque ya lo conocen. Quéeeee...

Así que ‘Tita’, la voleibolista más sexy de nuestro país ya no gasta en casi nada. Tiene restaurante que le envía comida gratis, encima una peluquería también le ha dicho que le haga publicidad en su Instagram. Lo malo es que ella subió al ‘micro’ a su hermana. Van las dos o no pasa nada. Al final, le aceptaron el capricho y ambas se recursean en tiempos de crisis. Curuju... Me voy, soy fuga.