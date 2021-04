Del saque somos carnecita... Me pasan la voz que el ‘Chato’ que le encanta la chela y la chicha, ahora apunta a otro lado. Ya no quiere nada con chicas reality, porque dice que son muy escandalosas. Por eso anda tras los pasos de ‘Teffy’, una mamacita de San Martín de Porres, pero lo malo es que ella tuvo una historia de poquito tiempo con ‘Santa María madre de Dios’. Es decir, no tiene códigos. La misma ‘hueverita’. Nooooo...

Me cuentan que el lateral zurdo que dejó a su ‘Patrona’ por la sobrina de un delantero que regresó a jugar al Perú, es un caso de aquellos. Tiene todo listo para llevar a su huanuqueña al Viejo mundo. Le ha prometido vivir juntitos y, como es su costumbre, comprarle sus caprichitos. Pensar que cuando estaba por Tarapoto ni hablaba. Salió del cascarón y ahora es igualito a todos. Curuju...

El último fin de semana el que abrió su academia para chibolos es ‘Acasexo’, el hombre que organizó una ‘encerrona’ en la concentración de la selección. La firme que fueron pocos chibolos. Jugó en Europa y nunca guardó pan para mayo. Hoy está cabezón para pagar la luz, agua e internet. Ayayayay...

Ese zambito que apellida como la ‘Ciudad de la eterna primavera’ se las sabe todas. En sus redes, cada media hora, cuelga fotos con sus ‘cachorros’, lo cual yo aplaudo; pero no con la señora y todo porque a sus ‘trampas’ les aclara que duerme en el sillón, ya que está en ‘abertura de carne’. Así no es... Me voy, soy fuga