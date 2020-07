Del saque somos carnecita... El retiro de Claudio Pizarro ha llamado la atención a nivel internacional. Figuras del fútbol mundial como Ribéry, Ózil, Thomas Müller, Philipp Lahm, Diego, ‘Pep’ Guardiola y otros se han pronunciado con elogios al ‘Bombardero’. Hasta las cadenas de televisión y redes sociales despidieron al delantero que jugó 20 años en Europa. Eso es solo el reflejo de la exitosa carrera que tuvo ‘Piza’ gracias a su esfuerzo, profesionalismo, dedicación y talento. Es ídolo y leyenda en Werder Bremen, lo ganó todo con Bayern Munich, tuvo un corto paso por el Chelsea, donde el propio Mourinho lo llamó y llevó, y también mordió la tristeza con el descenso en Colonia. Jugó al lado de ‘monstruos’ como Robben, Drogba, Neuer, Diego, Xabi Alonso, Lampard, Terry y otros compañeros que lo han despedido.

Solo le faltó alternar con Messi y Cristiano. Siempre lo he dicho, su deuda eterna será con la selección, pero eso no borrará los logros, récords, títulos y goles que alcanzó en sus clubes y lo han llevado a ser el jugador peruano más exitoso de todos los tiempos. Que los jóvenes siempre lo tengan como ejemplo y no a los ‘bomberos’ de nuestro fútbol, cuya meta es ‘campeonar’ en Barranco Bar. Así es...

Ya me contaron que el chato de la bicolor maneja una oferta de varios ‘palos verdes’ en Dubái y si no le sale lo del ‘Pincha’ se arrancaría por esos lares. Dicen que quiere hacer caja, pero su entorno más cercano le aconseja que primero apueste por lo deportivo. El muchacho sabe que para pagar caprichos hay que tener la billetera bien gruesa. Nooooo...

Así que el zambito que pica en la tierra de los camellos no deja que cualquiera le toque el cabello si antes no hace videollamada con su causa, un patita que es su estilista personal desde chibolito cuando aún no debutaba en Primera. El hombre vive en Surco y son tan amigos que el pelotero se lo ha llevado un par de veces a Portugal. Provecho...

La mamacita de Mirtha, la voleibolista más sexy de nuestro país, todo lo ve negocio. Hizo parir a su perrita y vendió a sus cachorros, después se puso a vender medias y ahora con su viejita le ha entrado al negocio de los gorros y chalinas que ambas tejen. Los admiradores ya empezaron a hacer sus pedidos con la condición de que ella misma haga la entrega. Asuuuuuu... Me voy, soy fuga.