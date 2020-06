Del saque somos carnecita... Un abrazo fraterno para todos esos hombres que se ‘rompen el lomo’ y llevan honradamente un pan a su hogar. Un reconocimiento para ese varón que saca tiempo para estar con su familia así llegue ‘muerto’ a casa. Papá no es el que engendra ni firma. Padre es el que forma con valores, amor, disciplina y mantiene a sus hijos. Y los irresponsables, pónganse en vereda que por alimentos se van en ‘cana’. Y los traviesos y ‘partidores’ apaguen los celulares, por lo menos hoy. Sí, señores...

La pregunta es ¿se plantó de la tramposería o cambió de número? El chato de la selección no responde a los mensajes ni ‘wasapitos’ de ‘Mechita’, su ‘caja fuerte’, su nexo, su alcahueta para la ‘joda’. Ella ya no sabe cómo aguantar al dueño del depa de Miraflores, que la timbra día y noche para que le pague el alquiler. Lo único que queda es capturarlo en el hotel donde hace cuarentena porque arribó el viernes a Lima. Curuju...

La mamasota de Mirtha, la voleibolista que apellida como el ‘Diamante’, no se queda quieta y como no juega está en modo ventas. Se recursea con medias para mujeres. Ella misma modela, cuelga videos y fotos, y como las ofrece a precio baratito los ‘sapos’ le compran, con el tango de que es regalo para la esposa y todo por tenerla face to face y sacarse un selfie. Rexuxa...

Así que con el regreso de ‘Iván Cruz’ los vecinos de Chacarilla empezaron a preocuparse. El argentino era experto en organizar parrillas después de los partidos. Invitaba señoritas y bebían harto vino. Por ese tema llamaron varias veces a serenazgo. Se viene otro dolor de cabeza para la gente de la zona. Así es...

Me voy, soy fuga.