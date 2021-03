Del saque somos carnecita... La verdad que somos un verdadero desastre en la Copa Libertadores. A nivel de clubes no existimos en el continente. Gremio le metió 6-1 a Ayacucho. Fue humillación y los brasileños, como son buena gente, pararon la máquina para que no se convierta en abuso. El pase del chino Ardiles vale un ‘aeropuerto’ de menú. El más chamaquito del cuadro de Renato Gaúcho cuesta 10 ‘palos’ de euros. Qué feo...

Ya me contaron que el zambito que no agarra equipo sí había aceptado la oferta de los ‘Basureros’. Pidió 30 ‘lucas gringas’ al mes y le respondieron que no había problema, pero todo se frenó cuando aclaró cómo quería su pago. Que en el contrato diga que gana solo 10 y que el club abone los impuestos, y por fuera que le depositen los 20 que restan y vean cómo lo justifican. Una jugada chueca. ¿Será cierto eso?...

Raúl Ruidíaz fue elegido el mejor jugador de la MLS, según el diario El País de Uruguay

Me cuentan que el ‘clon’ del ‘Tanque roto’ volvió a las andadas por el puente Tingo María, en Breña. Dicen que la beneficiada con sus caricias es la chata Maruja, antigua concurrente a salsotecas. Parece que el blanco ha vuelto para recordar lo que vivieron en el pasado. Provecho...

Me pasan la voz que exjugadores se están juntando. Se han dado cuenta de que muchos andan bajos de fondos, no ‘guardaron pan para mayo’ y quieren armar una Agremiación paralela y se encargarán de pedir apoyo a las empresas que distribuyen víveres. De esa manera armarán canastas para poder parar la olla de los más necesitados. Muchos se recursean en academias de fútbol y ahorita no hay nada. No tienen ni para una mascarilla. Rexuxa... Me voy, soy fuga.