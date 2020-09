DEL SAQUE somos carnecita... Solo restan 17 días para el ‘Combate en Asunción’, en el debut de las Eliminatorias, y el ‘Tigre’ se debe estar rompiendo la cabeza para armar el once de la Blanquirroja. En el arco, fijo debe ser Gallese, viene atajando en buen nivel en Orlando City y le ha sacado varios kilómetros de ventaja a Cáceda y Carvallo.

En la defensa empiezan las dudas. El ‘León’ Zambrano, con una pierna, bastón y silla de ruedas, es ficha inamovible. El jueves pasado, sin jugar seis meses, anuló a Tacuara Cardozo y se lo comió con tostadas y mermelada, en el triunfo de Boca sobre Libertad en Paraguay. El otro central estaría entre Abram, que aún no juega con Vélez desde febrero por la pandemia, y el ‘Mudo’ Rodríguez, que sí viene alternando con Alianza y su experiencia siempre aporta.

Advíncula ha empezado a tomar rodaje, no es el ‘Rayo’ del año pasado, pero está un paso adelante de Corzo, que anda en curva descendente. Por el lado izquierdo habrá un gran dolor de cabeza. Trauco está jugando en la quinta división de Francia con la reserva del Saint Etiénne. Marcos López casi ni juega en la MLS, y Nilson Loyola e Iván Santillán son dos candidatos a ocupar ese puesto. Así es...

Para jugar en Asunción o en Lima, ante Brasil, no debería haber muchas variantes salvo expulsiones o lesionados. Ya no se juega con camiseta, así que salvo el ‘Scratch’, los demás van a pelear palmo a palmo. La volante bicolor es la que parece estar mejor: Aquino, Tapia y Yotún. Los tres vienen alternando, necesitamos tener el balón y no dejar jugar al rival.

A Cueva lo dejo suelto, de enganche, y arriba yo me inclino por la jerarquía y potencia de la ‘Foquita’, pero la falta de ritmo y actividad lo hace dudar a Gareca, que estaría pensando en poner a la ‘Pulga’ Ruidíaz. Lo malo es que esos defensas paraguayos son unos hijos de su mamá y te la ponen por el cuello. Por el extremo que vaya la ‘Culebra’. Esta semana se conocerá la lista y puede haber algunas sorpresas. Y no va cher...

Me cuentan que la situación en ‘La Vicky’ está picante. La administración insiste en rebajarles el sueldo a los jugadores y los muchachos se preguntan dónde está el billete de la Copa y de la venta de dos jugadores al extranjero. Encima, los premios estaban acordados, pero no hay papel firmado que los obligue a cumplir. El ‘Comandante’ ya no sabe qué hacer para que sus pupilos se motiven, porque si no ganan un partido de los tres que juegan esta semana, se le viene la noche. Qué palta...

La ‘Roca’, que botaron del puerto y jugará en Segunda, viene practicando artes marciales mixtas con el gil de la ‘colita’. La firme que ahí encontró su hábitat, la conoce, porque tiene fuerza y a veces se le va la mano. En la pelotita está al debe. Así es... Me voy, soy fuga