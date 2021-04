Del saque somos carnecita... Ya me contaron que un seleccionado, que juega en Europa, demuestra que tienen razón en compararlo con ‘Usain Bolt’. El morocho, ni bien se enteró de que le dan con todo a la ‘Patrona’ por esconderse en la maletera de un carro, le escribió para respaldarla, decirle que cuenta con su apoyo y que todas las noches le iba a escribir para ver cómo se encontraba. El ‘floro’ de buen amigo ya no corre. Ese es antiguo. Ahora hay que ser más creativos e ingeniosos. Así nomás ya no creen. Y no va ser...

Me cuentan que en La Florida le siguen los pasos de cerca a un volante cuya su novia es bailarina y fue el amor de un cantante de salsa. Es que aseguran que el chico anda un poco descuidado, no está muy disciplinado y llega con cara de sueño a los entrenamientos. No van a esperar que baje su rendimiento para corregir los errores. Síganla a ella y ahí está la solución. Le entregan el videíto y punto. Noooooooo...

El ‘Correcaminos’ no tiene chamba conocida, tampoco plata en el banco, pero lo ven casi todos los días almorzando en el ‘Parrillón’ de Miraflores. Ese es el restaurante más misio al que va, porque en las noches se sienta en los locales más caros a cenar. No vaya a ser que esté metiendo uña al billete de los hinchas del club del final de la avenida Javier Prado. Rexuxa...

Desde acá nuestras oraciones para el alma de la mamita del utilero crema Wilfredo Cosco, más conocido como ‘Pajita’. Este maldito virus se llevó a la ‘Señito’ que ya vive junto al Señor. Así es...

