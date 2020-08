Del saque somos carnecita... Ayer me levanté temprano, prendo mi celular y me doy con la sorpresa de que Lionel Messi se va del Barcelona. La verdad que me impactó la noticia, me zamaqueó, me sacó del cuadro y se me bajaron los caballos. La ‘Pulga’ es la imagen del club ‘culé’, de la ciudad y de la Liga española, que ya no será tan atractiva sin su presencia.

Yo soy del ‘Barza’ por el gran ‘Cholo’ Sotil. Me hice hincha con el ‘Dream Team’ del 94 que levantó la primera Champions con Koeman, Guardiola, Romario. Pero me enamoré como un adolescente de la azulgana por el mejor jugador de todos los tiempos.

Ese ‘enano’ que lleva el ‘PlayStation’ a la cancha. Me va a costar verlo con la casaquilla del PSG, Manchester City, United o Inter de Milán. Es como que el ‘Loco’ Bielsa se ponga a dirigir con terno. Eso no corre...

El ’10′ ha pedido irse cansado de las malas decisiones de la directiva, por los papelones en Europa, porque le trajeron ‘torrejas’ de refuerzos en las últimas temporadas y la frutilla es que trataron como una ‘chalona’ a Luis Suárez, su hermano, su amigo, su sangre y tercer goleador histórico del equipo.

La llamada duró apenas un minuto para comunicarle al uruguayo que pase y recoja sus chimpunes. Esos son los ‘genios’ que llegan a los clubes y destruyen estilos, proyectos y negocios. Dicen que se viene una batalla legal, porque no quieren dejarlo ir y lo han declarado intransferible. La última palabra la tiene el argentino. Barcelona, España, el fútbol y yo queremos que se retire con su amor de toda la vida. Sí, señores...

El Cristal-Alianza tuvo escasos momentos de buen ritmo, pero a los dos equipos les falta mucho, sobre todo los blanquiazules que en 20 días juegan la Copa Libertadores. El venezolano Rubert Quijada fue de lo más rescatable en la zaga victoriana. Sin aspavientos, haciendo la simple, controló al goleador Herrera, que pudo anotar solo de pelota parada.

Los dos equipos quedaron en deuda en ataque. ‘Canchita’, Távara y ‘Zancudito’ tienen que echarle más papa al caldo. Poco lo del ‘Pato’ Rubio, quiero pensar que está falto de fútbol, porque ayer apenas lo vi. Así es...

El callao está de luto. Por la camiseta del Sport Boys recorre una lágrima lentamente. Ha fallecido el ‘Negro’ Agurto por ese maldito coronavirus. Jefe de barra de la tribuna sur y rosado al mango. Lo conocí y me respetaba.

Yo también, porque siendo de esquina y de barrio era ‘calidoso’. Nunca atorrante como otros. Movía masas y no aplicó el abuso con los más débiles. Por eso la hinchada porteña lo llora. Un abrazo y mi más sentido pésame a su familia. Descansa en paz, mi brother... Me voy, soy fuga.