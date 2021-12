Del saque somos carnecita... En la pelotita, la Navidad no tiene fin y nadie se queda sin su regalo. Papá Noel ya trabajó en la medianoche, pero yo sigo con los obsequios que reclaman los hinchas...

A Paolo Guerrero, las buenas vibras de todo un país que lo quiere ver de nuevo en la cancha y vistiendo los colores de la selección. Y no va ser... Al ‘Viejo verde’ que descendió en la Vicky, la canción ‘Un buen perdedor’ de Franco De Vita. Se creía ídolo, manejaba al ‘Comando’ y al final se fue insultado por alcahuetear a los ‘borrachos’ que dejaron último al club...

Al ‘Cabezón antipático’, un polo del ‘Te amo Perú’ para que recuerde que nació en esta tierra y no esté arrimando a los compatriotas que llegan a su equipo... A la ‘Pulga’, un bividí de la Blanquirroja, porque la camiseta que se pone le pesa mucho. Hace goles en todos lados, es ídolo en los clubes donde juega, pero con el ‘equipo de todos’ tiene pies de plomo...

Al ‘Gato’ que se enteró por televisión que estaba en ‘abertura de carne’, un video del partido Perú vs. Argentina para México 70 y se deleite con los goles de ‘Cachito’... Al chalaco Callens, un reportaje de sus partidos en el 2021. Tuvo el mejor año de su carrera, se ganó el titularato en la selección y fue campeón en la MLS. La firme que está para otra Liga más competitiva y hace rato que su empresario debe ponerse las pilas...

CIEN GRAMITOS DE ORGULLO PARA SANTA MARÍA MADRE DE DIOS

A ‘Santa María Madre de Dios’, cien gramitos de orgullo para que no esté timbrando a la ‘rubia plástica’ y sepa que lo suyo solo fue un ‘dame que doy’ y si te vi ni me acuerdo...

Al ‘Gato techero’, un calendario sin el 1 de mayo. Nadie sabe de qué vive, no tiene trabajo conocido y todo el día escribe en el Twitter... Al ‘Pato’ que perdió la cabeza por una modelo ‘gaucha’, una cita con un otorrino para que escuche bien los consejos de la gente que lo quiere. Su familia le decía que ella le iba a pagar mal y el muchacho se ofendía...

Al ‘Pepón’, unos guantes de box para que los puñetes que mete a sus dirigidos no les duelan tanto... Al ‘Cachurrito’, el boleto ganador de la Tinka para que le sobre plata y pueda seguir pagando capricho. Lo de ‘paganini’ nadie se lo quita...

Al ‘Solcito’, un poquito de carisma. Llega a cualquier equipo y siempre sale elegido como el más antipático del plantel... A ‘Amén’, un almuerzo en la ‘Gran Concha’, mandó al descenso a un grande y hasta ahorita sigue reclamando que le paguen los bonos por premios...

CONEJO DE PASCUA Miguel Rebosio sorprendió a su pequeño a las 12 de la noche con un abrazo y su respectivo regalito. El popular ‘Conejo’ siempre tiene la precisa para alegrar a la familia.

A ‘Maicelo’, un ‘guachimán’ para la puerta de su local. Él conocerá a todos los bravos del Callao, pero quienes lo agarraron de caserito fueron ‘venecos’... A ‘Chiquito’, una tía con billete y solterona para que lo mantenga y le dé sus gustos. La última que tuvo le trajo problemas, porque estaba comprometida con un palomilla...

A ‘Chaveta’ del Rímac, un arroz con pato y cerveza negra para que cene al lado de su causa ‘Manchita’ que ahora está en México. Esos se querían como hermanitos... Al tío ‘Goyo’, la cuarta vacuna. La vez pasada lo botaron porque decían que superaba los siete ‘cheques’, después porque no se había vacunado y ahora mejor asegúrenlo..

TE VA A INTERESAR: EL REY DE LOS BLOOPERS COBRA 50 MANGOS POR SALUDO

Al ‘Maestrito’, una casa con ‘búnker’ como el de ‘Foquita’. Al hombre le encantan las encerronas y ahí no va a llegar la gente de la ‘Urraca’... A ‘Julinho viejo’, una serie en Netflix. Le encanta alucinar y decir que los grandes lo buscan y al final es solo su imaginación...

A ‘Pochito’, un video del partido en el Bernabéu, porque en unos años nadie le va a creer que jugó y ganó en esa cancha... Al ‘Chocolatero del Cusco’, un nutricionista. Es el jugador que más grasa tiene en su cuerpo y lo peor es que no se cuida...

Al ‘Buque’, otra universidad. Ya hizo billete, vendió a su ‘cachorro’ a un club grande y mandó al suyo a la Segunda. Ya cánsate...

Al ‘Trucha’, la fe de todos, sabemos que está en plena recuperación y ya va a estar mejor. Es querido por todos los hinchas y ha demostrado ser un guerrero de la vida... Al ‘Ken’, una novia de la UFC para que le responda cuando se le va la mano. La anterior lo denunció por ser manolarga...

Al volante con nombre de brasileño y que le faltó el respeto al tío ‘Agüita’, velas de cirio para que las prenda al empresario que le consiguió equipo. Es ‘agrandado’, antipático, se cree bonito y ya no rinde en ningún lado...

Al ‘Ratón’, una terapia con psicólogos y psiquiatras, porque toma decisiones y todas son equivocadas. Ah, también una mujer decente, porque cambia de pareja y una es peor que la otra...

BOMBAZOS DE ‘BALÁN’ Andrés ‘Balán’ Gonzales recordó sus goles al lado del arbolito navideño y deseó paz y armonía para todos los hinchas.

AL ZURDO EL ÚLTIMO DISCO DE UN CANTANTE CHALACO

Al ‘Zurdo’ que juega en Francia, el último disco del cantante chalaco que ahora está bajo la sombra. El defensa se metió por los palos con la cubana y ahora se hace el que no la conoce...

Al volante que salió de la ‘Máquina cementera’, un curso intensivo de economía, porque parece que está fuera de la realidad. Para renovar en la tierra del ‘Chavo’ pidió como si fuera ‘CR7′ y le dijeron más ‘pallares con tallarines’...

Al profe ‘Arcelotti’, la dirección del argentino que descendió al equipo de Juliaca y después llamó para que lo contraten en su lugar... Y recuerden que la Navidad es para reflexionar y en epóca de pandemia hay que recordar también que el regalo más valioso es la salud. Un abrazo para todos los lectores... Me voy, soy fuga.

Cuto se confiesa tras estar hospitalizado (Video: Trome)

CON FE VOLVIÓ A NACER

Luis Guadalupe se recupera de una operación y agradeció a ‘Papalindo’ por darle salud para seguir al lado de sus hinchas en ‘La fe de Cuto’, que va por Trome.pe, el programa más visto en las redes sociales. “Los médicos me hicieron todo tipo de pruebas, hasta que con resonancia y tomografías lograron ubicar una mancha negra en el hígado. Una bacteria estaba instalada en mi órgano. Me tuvieron que operar para extraer todos esos parásitos y hacerme un drenaje”, contó.

En la Nochebuena, ‘Cuto’ juntó sus manos para rezar por su pronta mejoría. “Era una molestia terrible, sentía que me moría. No poder alimentarme, estar débil, indefenso, uno piensa en lo peor, pero siempre está tu fe, uno cree en Dios. He descuidado mi salud, Dios me dio una oportunidad”, dijo mientras se puso su gorrita navideña demostrando que de a pocos viene recuperando el ánimo.

“Es una Navidad única, no puedo hacer un brindis. Dios sabe en qué momento hace sus cosas, creo que ya necesitaba un buen jalón de orejas. Ahora a disfrutar de la familia que es lo que más amo, definitivamente he vuelto a nacer”, confesó Guadalupe.

MÁS INFORMACIÓN: