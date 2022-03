Del saque somos carnecita... PARTIDAZO el Real Madrid-PSG. No ganaron los millones. Tampoco los nombres y estrellas. Ganó la cabecita, lo mental y lo efectivo. Ese es el fútbol moderno. Tiki taka, huachitas, sombreritos, eso ya es historia. Hazlo cuando vayas 3-0 arriba y eso es. De nada valió que el cuadro de Mbappé, Messi y Neymar domine 150 minutos de 180 porque se fue eliminado. Tres errores defensivos groseros los mandaron al sótano 10.

El primero del arquero Donnarumma. Los otros fueron producto que el equipo se cayó como un castillo de naipes. No puede ser posible que jugadores de talla mundial, que tienen los frijoles asegurados, se toquen de nervios, se les vaya la lancha. Fue una gelatina, un flan, plastilina o lo que quiera llamar a esa defensa. Imperdonable la falta de reacción. Que te hagan dos goles en 20 segundos, es gravísimo, imperdonable. Nadie guapeó. Ni siquiera desde el banco. Y una cosita más, ya nadie puede camaronear en la cancha. Ese tridente marca de a ratitos. Para mí, los cambios de Ancelotti, el ritmo, el colectivo y la presión alta, marcaron la diferencia. Sí, señores...

EL DELANTERO MÁS QUERIDO, EL CHURRITO Y MÁS

Todo se sabe. Ya me contaron que el delantero más querido del país, y que sigue sin superar su lesión, se volvió a juntar con su ‘Ojiverde’. Él le ha pedido que no sea tan intensa con el tema del ‘matri’ y ella ha regresado al ‘depa’ de Barranco para ser felices sin exigir nada. Por ahora, todo bien, pero como la modelo no puede con su genio y no se aguanta, es cuestión de tiempo que insista con el mismo tema. Ayayayyy...

El ‘Churrito’ anda en amores con una tal Kímberly, que la computó en Gamarra . La señorita se marchó a Chile buscando un mejor futuro, es su enamorado por videollamada y como se preocupa por la muchacha, le manda su billete para que esté tranquila. Lo paganini y comprador de capricho no se lo quita nadie. Qué palta... Me voy, soy fuga.