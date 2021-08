Del saque somos carnecita... Me pasan la voz que se le fue la lancha a un seleccionado después de perder ante Colombia por Eliminatorias. Metió a una chica al ‘telo’ porque le ganó la calentura. Esto originó que desde ahí el ‘Tigre’ lo mandara al sótano 5. Me hace recordar al ‘Golf Los Inkas’, con la diferencia de que allí la encerrona fue en mancha. Parece que al muchacho nunca le enseñaron ‘Aquí no se hacen cosas malas’.

Eso se hace en otro momento y lugar. La chamba es sagrada. La pregunta es: ¿Por qué al chato le perdonan todo? Y el descarte del pelucón y padrino del volante es que nunca hace la del ‘Chavo’ previo a un partido. O sea que hay carta libre para ‘liquidar’, privaditos y orinar en la calle mientras no estén encerrados en la concentración. Qué feo...

Los ‘mala leche’ ya empezaron a alucinar a Pochito Dulanto, quien clasificó a la Champions con un equipo de Moldavia, porque marcará a Benzema y muy posiblemente a Mbappé si cierra su fichaje con el Real Madrid. También lo ponen al centro que le tomará foto a Lautaro Martínez del Inter de Milán. Bueno, yo lo felicito porque ha dado un gran salto en su carrera y, además, porque ha crecido como futbolista.

Como persona es diez puntos porque es un buen hijo y causa de sus amigos. Le recomiendo que siga en esa línea, que pronto lo veremos en una mejor liga. Los sacrificios siempre tienen su recompensa. La enseñanza de jugar en Europa no se la da enfrentar a Binacional, Huancayo y cuadros del medio. Rexuxa...

EL ‘DURO’ DE LA ‘TOMBITA’ ES UN ‘ZANCUDITO’

Por siaca, el ‘duro’ de la ‘Tombita’ no es el ‘Ratón’, sino un ‘Zancudito’. El morocho la timbra al celular y ella se aparece máximo a los 20 minutos. El delantero la reconoce como un ‘cariñito mío’ porque no se enamoró. Lo curioso es que el jugador le saca provecho a su cuerpo con las flacas porque en la cancha no puede ni con los enanos. Quéeee...

Todo se paga. Y lo está sufriendo un entrenador que a comienzo de año estuvo en el puerto y lo acaban de botar en el norte donde no duró ni mela. Los más felices son unos chamaquitos a quienes no les cumplió su palabra. Ellos estaban en el Callao y el hombre les dijo que los quería y los iba a utilizar en el año. Los chiquillos se confiaron, no escucharon ofertas y al final los arrimaron y echaron. Ahora viven del aire. Así no es... Me voy, soy fuga.