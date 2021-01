Del saque somos carnecita... Todo se sabe. El ‘Ruso’ ya tenía todo arreglado para ser ‘poeta’, pues había llegado a un acuerdo con el hijo del dueño y hasta el ‘pelucón’ le dijo que lo quería sí o sí, pero cuando le avisaron al tío ‘Plata como cancha’ lo que deseaba ganar, se trajo abajo toda la negociación. Dijo que ni loco iba a soltar tanto billete por un solo jugador, porque necesita monedas para su campaña. Asuuuu...

Ya me contaron que un lateral de un equipo grande estaba a punto de irse a la Ciudad Imperial a cambio de un buen billete, pero se enteró de que más de la mitad lo iba a cobrar por lo bajo. El muchacho se acordó de que cuando lo transfirieron al extranjero le sacaron 50 mil cocos para poder darle su carta y mandó a la mela a su empresario, que lo quería colocar sí o sí para chapar su comisión. Al final, el pelotero prefirió quedarse a pesar de que no lo pasa a su entrenador. Curuju...

El ecuatoriano que ha llegado a La Vicky no quiere irse a su país sin antes cobrar por lo menos la mitad de lo que tenía pactado. Es que se asesoró bien y sabe que si lleva su caso a FIFA tiene las de ganar. Ha puesto contra la pared a los dirigentes, o le dan su buen cheque y se va sin jugar un segundo o los mete en un gran lío. Qué abuso con esos buenos para nada...

Bien el ‘Drogba de los Andes’. El hombre, desde sus redes, ‘parchó’ a sus colegas. Pidió, a su estilo, que no publiquen fotos de lo que comen en restaurantes ‘fichos’, porque con la pandemia mucha gente no tiene ni para comprar un pan o tomarse un té. Así es... Me voy, soy fuga.