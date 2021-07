Del saque somos carnecita... Gran noticia la de Sporting Cristal. Clasificó a los cuartos de final de la Sudamericana y lo hizo en patio ajeno, en la cancha del Arsenal de Sarandí. En el fútbol no vale el ‘floro’, solo los resultados. Prefiero que me digan que jugó mal y me traiga el objetivo, a que sea el equipo perfecto, ideal y no le ganemos a nadie.

La chalaca de ‘Canchita’ es para ponerla en un cuadro y ahora que venga Peñarol o Nacional de Uruguay. Recuerden que cuando Cienciano campeonó en el 2003 se llevó en el camino a Universidad Católica de Chile, Santos de Brasil, Atlético Nacional de Medellín y River Plate de Argentina. Puros bravos de Sudamérica. Vamos con fe, vamos con todo...

Nuestros representantes peruanos llegan con mucho entusiasmo. Este el caso de Juan Pablo Varillas, tenista de 25 años que buscará la hazaña en Tokio 2020.

Ya me contaron que hay un problemón en la casa del ‘Enano’ que pasó de la Victoria a Ate y de allí al Rímac y sin escalas. Ha sido descubierto hablando, por ‘wasap’, con la hija de un ídolo de nuestra pelotita que se fue corrido del país. Como ellos ya tuvieron su ‘dame que te doy’, la ‘doña’ no le cree que solo sea una charla de amigos. Ayayayayay...

Me pasan la voz que ‘Iván Cruz’ es antipático con la mayoría, pero tiene sus engreídos. Cuentan que el hermano de un goleador en la tierra del ‘Tío Sam’, que con la ‘bicolor’ no pasa nada, se ha portado mal. Se escapó de una concentración, pero el entrenador se hace el loco, el mocho, el tercio. No lo saca y todo porque le tiene ley al chato que lo hizo campeonar en el 2013. Qué feo...

El zambito ‘Camiseta’ está en Lima haciendo su rehabilitación en San Luis, pero la mayor prueba de exigencia la tiene en Surco. Cada vez que acaba su terapia, pone a prueba su rodilla y piernas en la casa de una chica que vive por la Cruceta. Con ella sabe si está para volver a jugar o tiene que esperar un poquito. Provecho...

Desde acá mucha fuerza para nuestro colega y amigo Toño Vargas. El hombre se está jugando su partido aparte contra este maldito virus, pero sabemos que es fuerte y valiente. De esta sale de todas maneras. Así es... Me voy, soy fuga.