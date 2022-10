Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que la ‘Hiena’ anda preocupado porque se ha olvidado que debe pasar por Jesús María y cumplir con sus obligaciones. Ya le han hecho una advertencia y, si no cumple, de frente la denuncia al Poder Judicial. Que no se juegue con eso, que de frente te llevan a tu ‘río’. Además, nunca se abandona a tu sangre. Y no va a ser...

Hay un run run que al arquero que lo ‘ampayaron’ jugando fulbito en un campeonato de exalumnos y defiende unos colores celestes, tiene todas las del ‘divo’. Solo el técnico lo quiere, porque varios de sus compañeros no lo pasan por agrandado y desubicado. Si se va, nadie lo va a extrañar. Asu mare...

El ‘Gatito’ que se enteró de que estaba separado por la televisión

No es la primera vez que ‘adorna’ a su firme. La piurana que sale en el video es la segunda, porque hay otra que vive por el Pentagonito que conoce sus caricias. Es solapa al mango, no hace escándalo y si hace travesuras, va a un depa o casa de amigo. Curuju...

Por siaca, la tía que su apellido rima con ‘huachano’ acaba de crear su sexto Facebook. Dizque la gordita, que es pionera en cuanto a las más ricas de la pelotita, no le va bien en los business. De todos los negocios que hace ninguno le rinde y como para empezar se presta billete, cierra una red social, abre otra y así evita que le estén cobrando. Por ahora nadie sabe de su paradero. Huuuuummmm...

La entrevista de José Carranza, donde revela que se salvó de ser delincuente y fumón por el fútbol, ha generado buenos comentarios. Eso significa que se malogra el que quiere. Nadie te obliga a agarrar una pistola o un ‘paco’ de coca o pasta. Los estudios y la pelotita son profesiones a las que te debes dedicar de lleno si deseas triunfar en la vida. Así es... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR: