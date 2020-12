Del saque somos carnecita... El polaco Robert Lewandowski es justo ganador del premio ‘The Best’ a mejor jugador del mundo. Siempre he dicho que soy hincha de Messi, pero en este 2020 el goleador del Bayern se llevó todos los premios que disputó y creo que hubiera sido injusto que no ganara.

Es el segundo futbolista, junto al croata Luka Modric que ganó el ‘Balón de Oro 2018’, que rompe la hegemonía de Cristiano y ‘Leo’ en los últimos años. Pensar que cuando el ‘9’ empezaba hizo dupla de ataque con el ‘Charapa’ Rengifo en Lech Poznan, pero su trabajo, esfuerzo y profesionalismo hasta para escoger sus comidas lo ha llevado a la cima. Acá algunos creen que con cebiche, ‘chelas’ y ron pueden hacerla. Ayayayay...

Lo había dicho en la previa, el ‘U’-Cristal iba a tener resultado cerrado. El 2-1 fue poco premio para los celestes, que se plantaron mejor en el campo y jugaron cada dividida como se tiene que hacer en una final. Nada está dicho para la revancha del domingo. Pero creo que el marcador se ajusta más a lo que desea la ‘Mosca’. La ‘U’ saldrá por el gol y dejará espacios, algo que le gusta al juego rimense. Cuidado que si los cremas se descuidan les pueden llenar la canasta. Así es...

Ya me contaron que el hermano del ‘Churre’ fue declarado persona no grata en su barrio de Pamplona Alta. El hombre había pedido prestado un billete para hacer un buen negocio con causas de la zona. Lo malo es que ya no da la ‘pepa’ y lo están buscando hasta en su casa de Surco. Lo mismo hizo con compañeros de la pelotita. Ahora está como no habido. Qué palta...

Bien el arquerito que se lució atajando penales en la final de la Fase 2. Los huancaínos fueron a buscarlo y le ofrecieron un billete que fácil le alcanzaba para una nave del año, pero el muchacho pidió que mejor le compren un terreno porque no tiene casa propia. Parece que el chibolo piensa primero en el ‘techo’ y después en otros lujos. Vale...

Y lo vi a ‘Chilavegas’ full fotos con su princesita. El fin de semana estuvo en el Parque de las Aguas haciendo las tomas con su hija mayor, que acabó el colegio y ya ingresó a estudiar para abogada. Chévere... Me voy, soy fuga.