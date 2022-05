Del saque somos carnecita... La neta es que el caso de los actores Johnny Depp y Amber Heard le ha dado un poquito de credibilidad a los hombres. El personaje de ‘Piratas del Caribe’ fue acusado de maltrato físico y todo Hollywood le dio la espalda. Perdió varios papeles y marcas que lo auspiciaban. En criollo, palos de palos verdes.

El ‘Capitán Sparrow’ le dio un billetón para que no siga hablando con la condición de que ese dinero sea destinado a una fundación. Ni lo uno ni otro. Ella se gastó la guita y siguió despotricando en una columna de un diario de Estados Unidos. Él se cansó y la denunció por difamación.

Ha demostrado en el juicio que todo lo dicho por la mujer no es cierto. Que soportó toda esa patraña por temor a que no le crean por su condición de varón. Ha revelado que le voló un dedo, lo cacheteaba, humillaba y lo ‘cuerneaba’ en su propia casa.

Hoy ha crecido su club de fans en todo el mundo, la gente y mujeres lo esperan en las afueras del tribunal, le ruegan para que vuelva con sus sponsors. Y sobre todo, las redes que lo mataban, ahora lo endiosan. Nadie sabe lo que pasa entre cuatro paredes. Sí, señores...

¿POR QUÉ ESTE PREÁMBULO?

¿Y por qué este preámbulo o entrada? Porque estoy harto de las lágrimas de cocodrilo, del cinismo y la hipocresía. Veo llorar a esa colorada y es el fiel retrato de la ‘Ojitos hechiceros’. Aquí no se trata de machismo ni feminismo. Aquí la verdad es una.

Ya no me interesa si engañó al ‘Gato’ a nivel nacional. O si el jugador se quebró por la vergüenza y perder a su familia. Lo que me indigna es su frialdad y poca conciencia cuando responde el WhatsApp ante el reclamo de por qué su niña de tres años duerme entre las piernas del ‘bailarín activador’: “Ella se quiso acostar ahí porque está engreidita. Céntrate en cómo está (ella) y no en tonterías. Estoy aquí con ella. Como siempre bajo mi supervisión. Creo que lo que dices no viene al caso...”.

Tiene la suerte de que el marcador es pensante, tranquilo y tolerante. Con otro pudo pasar hasta una desgracia. La mujer no siempre tiene razón. Dos casos que sirven para no juzgar antes de tiempo. El hombre que pega y hace daño a una dama merece la cárcel. El hombre que pide la palabra merece ser escuchado. Así es...

POR PONERLE HUMOR A LAS COSAS, SE NOS VA LA LANCHA

La firme que la humildad ante todo. Es de humanos reconocer cuando uno se excede en un comentario. Lo de las lesiones del ‘Mudo’ son circunstancias del fútbol. A veces, por ponerle humor a las cosas, se nos va la lancha. Alberto es un profesional con una carrera intachable en su vida privada y en lo deportivo.

Nunca estuvo envuelto en un escándalo y trascendió porque es mundialista de Rusia 2018 y cumplió su sueño de niño de ser campeón con Sporting Cristal y emigrar a Europa. Su familia debe estar orgullosa por sus logros, pero sobre todo porque es respetado por ser un tipo correcto y de valores. Aquí no hay ‘mala leche’ ni nada personal contra nadie. Así es...

Mis respetos para el ‘Flaco’, quien debutó con la camiseta ‘edil’ y la rompió jugando por la selección. El hombre construyó un hogar y formó a sus hijos como debe ser. Uno es economista y ahora trabaja en el Banco Mundial. A pesar de la difícil carrera de futbolista que tuvo, supo guiar a sus ‘cachorros’ y hoy cosecha lo que sembró. Vale... Me voy, soy fuga.

