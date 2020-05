Del saque somos carnecita... La verídica que la videollamada en Instagram de ‘Los Perdonados’ fue un reviente en las redes. El ‘León’ y ‘Aladino’ son callejeros, pisteros, palomillas y tienen su chispa. Hace unos días dije que ya aburrían las charlas, pero las cosas como son: la gente se vaciló con las ocurrencias de estos dos seleccionados y personajes. Los dos tuvieron una ‘mosonada’ como cualquiera que se puede equivocar y recuperaron a sus familias. Eso es lo más importante. Ah, me gustaría un monólogo de Roberto Martínez hablando de su larga lista de conquistas y cómo partía a la gente. Sí, señores...

Bien Erick Delgado. Le hicimos una entrevista y me mandó saludos. Aquí siempre lo pedimos para la selección porque siendo el mejor de todos lo arrimaron porque va de frente y su empresario no almorzaba con dirigentes ni técnicos. Y sus palabras no son ‘coba’, como otros que cuando se retiran son los buenitos porque en actividad son desubicadazos. Un ejemplo de fulería es el representante con apellido del ‘Loco’ que tuvo un romance con Gisela. Niega que nos lee, pero lo que no leyó es que un ex rosado y blanquiazul le arranchó la novia. Se mete a su carro y al baño para chequear el diario a escondidas desde la portada hasta El Búho. Y no va a ser...

Me avisan que el ‘Pitbull’ muchas fotitos con la novia, jura amor eterno, pero manda mensajitos, como si no tuviera ‘wasap’, a una examiguita que vive en La Molina. Por eso, no se confíen de esos que la pegan de románticos en Facebook, Twitter y todas las aplicaciones. Esos son los peores. Lo hacen para vender imagen. Rexuxa...

Me pasan la voz que la mamasota de Mirtha, la voleibolista más sexy del Perú, anda en ganancia. No participa en campeonato, pero acaba de vender 3 cachorros de los 7 bulldogs que parió su perrita. Le pagaron capricho y la morena en ‘one’ aseguró la jama en casa. Vale... Me voy, soy fuga.