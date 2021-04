Del saque somos carnecita... La verdad es que ser envidioso y mala vibra es de los peores defectos del ser humano. Hay unos que tienen más que otros. Y otros menos que otros. Siempre ha sido así y hay que agradecerle a Dios porque nos bendice. Nunca he deseado lo de mi prójimo: ni material y mucho menos en especie, como los ‘partidores’. Me alegro cuando un amigo o conocido surge y le va bien en lo familiar, personal y profesional. No entiendo a los que pujan y hacen fuerza para que a uno le vaya mal. Esos que se distraen en maldades, ‘cocinas’, cizañas y chismes malazos. La boca y la mente las tienen podridas. Por eso jamás saldrán del sótano 20, de la lona, del lodo. Crece por la legal, haciendo el bien. Ahí lo dejo...

El que lee esta columna y me sigue sabe que alguito sé de fútbol. Trato de ser objetivo y que no me gane el bobo. “Zambrano debe jugar siempre en Boca, si hay un jugador que no debe faltar nunca es él. Contra River estuvo mal expulsado”, lo dijo el Beto Márcico, ídolo y campeón con la xeneize. Y por eso no me cabe duda de que hay una campaña en contra del ‘León’ en Argentina. Solo ha perdido una vez desde que se viste de azul de oro y hablamos de más de un año. Todas la fechas hay un diario deportivo y periodistas argentinos que se la dedican a la mala. Hace poco le hizo un gol a Independiente y generó el penal que falló el colombiano Villa, pero ni por eso se salvó. No tuvo un solo error, pero igualito lo ‘mataron’. Yo la tengo clara. Esos son mermeleros y empresarios. Están ‘pechando’ por ‘Licha’ López, yerno de Marcelo Tinelli, o quieren colocar un jugador para cobrar su tajada. Así de sencillito...

El ‘Loquito’ se puede dar el lujo de escoger su chamba porque guardó pan para mayo y administró bien sus monedas. No despilfarró en mujeres, alcohol, ni le dio de comer a los oportunistas. Invirtió en propiedades que puntualmente le dejan su alquiler. Supo que el futbolista se jubila a los 35 y, si no te gustaron los libros, perdiste. Lo timbraron varios clubes de Segunda, pero no aceptó porque en los próximos meses todo podría volver a la normalidad y no quiere alejarse de su chamaquito. Vale...

Me pasan la voz que el ‘Potón’ se arrebató, agarró sus chivas y se arrancó a Estados Unidos. Hay un run run que está entrenando chibolos y fijo que se ganará sus coquitos los fines de semana en algún campeonato de fútbol. Allá los latinos son full pichangas y torneos. El colocho tampoco es que se haya ido pobre o en la bancarrrota. Eso no es así, su cuenta bancaria está como su peso, o sea gordita. Lo que pasa es que ya pasó su etapa de pelotero y hay que pensar en nuevos retos. Curuju...

Desde este córner le deseamos pronta mejoría a Oswaldo Araujo, ex Universitario, quien está luchando contra ese maldito virus. Fuerza, ‘Torito’... Me voy, soy fuga.