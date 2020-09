Del saque somos carnecita... La firme que Ricardo Gareca y sus seleccionados tienen que lavar la imagen del fútbol peruano, que ha quedado como una chalona por la participación de los clubes en la Copa Libertadores. Con los ‘extranjeros’ ya se formó un equipo que no le sobra nada, pero que en el colectivo tiene la obligación de competir. Toca Paraguay y Brasil y hay que mentalizarnos en sumar puntos.

Ya rompimos la mala racha en Asunción y con el Scratch hay que correr, jugar y planchar con la cara. El partido perfecto. Así que nada que vienen Neymar y puros ‘monstruos’. Eso ya fue. Sevilla casi da el golpe con el Bayern en la Supercopa de Europa, una máquina total. Necesitamos triunfos. Nada más. Sí, señores...

Ya me contaron que ‘Churrito’ incursiona en la cumbia. Su nueva conquista es una conocida cantante. Dizque el volante busca aprovechar la fama de la chica para poder seguir vendiendo sus buzos y protectores faciales. Ella le ha pedido que la oficialice y se hace el loco. Hummm...

El ‘Loquito’ del Rímac en su mejor momento. Es barrio, pero a la hora de elegir una amiguita para pasarla bien solo apunta a modelitos. Aseguran que está visitando a una mamacita de Monterrico, que no llega a los 25 añitos. De buena talla, pero dicen que de cara es igual a ‘Fernandita’, la chatita que lo dejó por el ‘Chato atrasador’. A la de turno le aviso que el arquero es noble, pero a veces se raya. Y no va a ser...

En el piso 6 de un hotel de la avenida Risso, en Lince, el number one de un club que fue humillado por el once de ‘Napoleón’ tiene alquilada su habitación matrimonial. Lo malo es que no entra la ‘firme’, sino puras chicas venezolanas y colombianas. Cada noche cambia de visitadora. Curuju...

Desde esta columna, pedimos un minuto de silencio para rendirle homenaje al colega Felipe Tijero, que se nos adelantó en el viaje para conocer a ‘Papalindo’. Un abrazo a su familia y que descanse en la gloria de Dios... Me voy, soy fuga.