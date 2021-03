Del saque somos carnecita... Por fin debutó Alianza en la Liga 1. Y la verdad es que nunca se fue, porque sigue sin ganar. ¿Cuál es el principal cambio? Un elenco frágil, que corre, tiene ganas y nada más. Ojo que ese equipo se armó para Segunda. No soy técnico, pero se deben hacer cambios urgentes, sobre todo con jugadores.

La presencia de Farfán le dará otro peso, los rivales lo mirarán distinto, pero por los 36 años de la ‘Foquita’ necesita que lo rodeen de gente de nivel para verlo destacar. Así es...

El que no se cansa de colgar fotos con su flaca es la ‘Hiena’. Ha llenado su Instagram con tomas muy amorosas con la muchacha. Que ella no se confíe mucho, con la anterior era igual, después se loqueó y sacó un derechazo. Qué feo...

La firme que el mandamás del ‘Poderoso’, que se comió 14 goles con los ‘Millonarios’, es desubicado. En el partido frente a los del puerto llamaba al celular del entrenador interino y quería indicarle los cambios. Al ver que no le respondían, timbraba a los asistentes. Ese ‘man’ cree que está en su chacra. Fuiraaaaa...

Me avisan que el ‘Gato Techero’, que hace años no dirige y nadie sabe de qué vive, ahora comenta el debate presidencial. Habla como erudito en política y descalifica a quien no piensa como él. La firme que se ponga a trabajar porque habla mucho y no es ni chicha ni limonada. Ayayayay... Me voy, soy fuga.