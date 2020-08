Del saque somos carnecita... “Solo quiero que me respondas algo: ¿todavía sientes algo por mí”, le escribió por ‘wasap’ la novia del ‘Rayo’ a la ‘Roca’. Para mí, es una invitación a trampear, a una salidita, un remember, un ‘dame que te doy’, es ‘maicito’. Pero ella se está ‘barreteando’ diciendo que el pelotero estaba a su lado cuando mandó el mensaje. Entonces allí se me cae mal el muchacho. Es un pelele, un enfermito de los celos. Un inseguro de mela. Ve fantasmas. El problema no es la chica. Es él. Así nunca se concentrará en su carrera. Se va a amarrar los chimpunes antes de entrar a la cancha y alucinará que su flaca está haciendo ‘cardio’ con cualquier patita. Uno tiene que ser realista e inteligente. Claudio Pizarro se casó con su enamorada de colegio. Triunfó hasta los 42 años en Europa. El futbolista, ingeniero, médico, periodista, mecánico, jardinero y cualquier otro necesita una mujer que te dé tranquilidad emocional y sea tu soporte para salir adelante en la vida. Sí, señores...

Al ‘Ruso’ lo sondearon desde Brasil y Argentina, pero las ofertas no eran tan gruesas como las que ganaba en Moscú. Agradeció el interés, pero ahora su empresario está viendo mercados no muy competitivos, donde hay harta guita. El delantero tiene su carta en su poder y, a los 35 años, solo le queda agarrar un contrato con buen salario porque nadie va a comprar su pase. Tiene cartel y calidad para regalar siempre y cuando le respondan las rodillas. Además, ya están asegurados hasta sus nietos. Así es...

Ese ‘Amén’ es mala leche al mango. Y lo que da bronca es que aquí lo recompensan como si fuese Pekerman, Tocalli, bravos de bravos a nivel de menores. Malo como entrenador. Peor como ser humano. Lo ficharon en la rica Vicky, luego de fracasar una década en San Luis a pesar que le dieron toda la logística, infraestructura y encima se hizo millonario. Como ‘Chicho’ está chambeando bien, es meticuloso, estudioso y puede hacerle sombra, le aconsejó a los bravos del club que como ya no habrá torneo de reservas, lo mejor era meterle una patada en el ‘popó’ y sacarlo. Por suerte hay dirigentes que no son sonsos y han defendido al popular ‘Coné’. Vale...

El ‘Loquito’ no tiene nada de descerebrado. Ha sabido invertir sus ahorros. Su principal rubro son las propiedades. Tiene varios depas en zonas ‘fichas’ y cobra puntualito sus rentas. Chapa su mensualidad en La Punta y lo otro sirve para meterlo al banco o darle vuelta en un negocio. Así crece el chanchito. A comienzo de año no se desespera por equipo porque ya tiene una base y no pasa apuros. Pensar que otros viven arrimados donde el suegro o alquilan un cuartucho donde cocinan y duermen con su familia. Hay que saber pensar. Lo justo....

Me voy, soy fuga.