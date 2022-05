Del saque somos carnecita... Me cuentan que el muchacho que se quedó fuera de Qatar anda de mal humor, fastidiado y cuando la novia le avisó para estar juntos y consolarlo, otra vez le respondió mal y le dijo que no quería ver a nadie. La firme que la muchacha cada vez pierde más piso en la relación y un día de estos la ruptura es definitiva y se hace oficial. Hummm...

Tremendo papelón en Real Madrid. Mbappé los dejó tirando cintura y oficializó que se quedará en PSG hasta 2025. Solo un ‘monstruo’ de la pelotita puede darse el lujo de rechazar jugar en un club grande, histórico, que te garantiza estar en Champions, ser candidato al ‘Balón de Oro’ y ganar millones de euros. En Madrid hasta tenían las camisetas con el nombre del francés y el número 7 estampadas, listas para ser vendidas. Me acuerdo de dos casos parecidos en que también chotearon a los ‘merengues’, el del italiano Alessandro del Piero, que no quiso ir a la ‘Casa Blanca’ por amor a la Juventus, y el de Valeriano López, que prendía los cigarros con billetes de dólar y prefirió no alejarse de su rico Callao. Así es...

LA MUELA OFICIALIZÓ A SU FLACA

Ya me enteré que la ‘Muela’ oficalizó a su flaca y como en San Luis sus compañeros ya lo escuelearon, lo primero que hizo fue decirle a su blanquita que ponga en privado sus redes y que solo él puede tener cualquier cantidad de seguidores por ser figura pública. La chica, como recién está empezando, le acepta todo, hasta le perdona que no sepa bailar. Son felices hasta que un ‘ampay’ los separe. Quéeeee...

Bien la directiva crema en rendirle un homenaje a ese equipazo que fue subcampeón de la Copa Libertadores en 1972. Se juntaron en el ‘Lolo’ varios bravos como mi tío ‘Chumpi’, ‘Cachito Ramírez, el ‘Ciego’ Oblitas, el ‘Atómico’ Bailetti, H.H. Ballesteros, el ‘Zorro’ Alva. Y por supuesto, me dio gusto ver a un grande, el ‘Trucha’ Rojas, que se viene recuperando. Chévere... Me voy, soy fuga.