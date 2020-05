Del saque somos carnecita... La firme que hay un chalaco que se me ha caído. Ha dejado mal al barrio. Cómo va a decir que su mujer es la ‘Vizcarrita’ de la casa y todo para que le agarren la cabecita y le digan ‘qué buenito’. Y ella chapa moral y se autodenomina la ‘general’ porque pone orden en el hogar. O sea que yo camino a control remoto. Aquí no hay machismo ni feminismo. Las cosas son como son. Allá los sacolargos, ese es su problema. Sí, señores...

El ‘Negro rockero’ y un ‘Correcaminos’ se juntaron en un charla por Instagram y la verídica que fue puro maleteo y puñal contra entrenadores y dirigentes. Este par, en vez de contar cosas positivas y alegres, tiró barro con ventilador. El parrillero se metió con la hermana de un colega y el pelado cobra cupos a sus pupilos y de eso ni de sus cochinadas se acuerdan. Curuju...

Ya me contaron que el árabe del Misti va meter su mochada de sueldo a sus jugadores a pesar de que en los últimos años ganó casi seis palos verdes por los torneos internacionales. La gente está asada porque el equipo siempre llega mínimo a la Sudamericana. Lo peor es que el billete era para transformar el club y hasta ahora no tienen ni una cancha de fulbito y todo quedó en proyecto. Qué feo...

Ni la cuarentena pudo con el amor de un zambito con apellido japonés de un equipo del norte, que cuando se enteró que su pareja estaba por dar a luz al toque regresó a Lima. Se subió a un camión que transportaba fruta y vio nacer a su bebé. Y pensar que hay otros que se desentienden de su sangre y no les pasan ni un tarro de leche. Rexuxa... Me avisan que Roberto Aspe se molestó porque le pusimos que había fiado una caja de chelas en una bodega de su barrio. El hombre no liquida, se cuida más que cuando estaba en actividad y es un tipo serio. Tranquilo, ‘Candado’, el datero ya tiene que usar lentes. Así es...

Me voy, soy fuga.