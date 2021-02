Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Así que ahora las negociaciones y fichajes los hacen las novias. El préstamo del ‘Cacharrero’ a la ‘Ciudad de la eterna primavera’ lo manejaron dos modelitos que son ‘pinkys’ de hace años. Una llamó a la otra y le dijo que hable con su pareja, que es bravo del club, para que le den una oportunidad a su pelotero. La rubia metió letra en ‘one’ y, como su novio le complace todos sus caprichos, se hizo la gestión en menos de 24 horas. Al menos las chicas lo hacen por amor, porque el ‘Matador de cucarachas’ primero ve su bolsillo y después los intereses de sus representados. Asuuuu...

Ya me contaron que en ‘La Vicky’ les cuesta desprenderse del ‘Pato’ que llegó de Chile. Cuando lo ficharon tuvieron que pagar 200 mil ‘cocos’ por el pase y ahora el delantero quiere irse, pero está pidiendo su buen billete para romper el contrato que era hasta fin de año. Al final, los zambitos no solo perdieron en la cancha, sino también en la tesorería y por goleada. Curuju...

El ‘Cóndor’ no se queda con los brazos cruzados ante la crisis por la pandemia. No solo hace comerciales, ahora está ‘rayando’ con sus pizzas que son las más grandes del país y, los que las han probado, la recomiendan. El hombre tiene sus repartidores, pero si uno quiere que él mismo vaya a entregarlas, el chinchano no se hace problemas y de paso cuenta la anécdota de cómo se falló el gol de la clasificación al Mundial Francia 98. Nooooooo...

Así que el ‘Loquito’ del Rímac ahora sale a bicicletear, pero no porque desea respirar aire puro, sino porque vio a una muchacha que le llama la atención. Dicen que ella es de Monterrico y le ha movido las hormonas. Ajá... Me voy, soy fuga.