Del saque somos carnecita... La verídica que el ‘Ratón’ es ‘crazy’ dentro de la cancha y afuera es peor. Se reconcilió con la ‘Chica realidad’, con la que batió récords de ampays en un mes. El chalaco se peleó con la ‘Tombita’ y volvió con la más grande centradora de la pelotita. Lo que haga no es culpa de ella. Ya está grandecito para que lo piloteen. Sí, señores...

Por siaca, se le viene un problemón al ‘Rayo’, que en toque de queda y con unos tragos encima se fue a hacerle la bronca al ‘Hombre roca’. El pelotero, por cuidar que la muchachita no lo deje, se gasta todo su billete en ella y no está depositando la mensualidad para su primogénito. La mamá de su chamaco ya llamó al abogado y va a abrirle un juicio por alimentos. Ponte al día, que varios se han ido a su ‘río’ por esos casos. O sea, paga capricho por una mujer y no le interesa que su criatura llore por leche. Qué feo...

Me pasan la voz que el poeta que salió ‘cazado’ con la ‘secuestradora’ en un programa de farándula nocturno, se está portando mal con su firme y todo porque se entusiasmó con una cuerpona de nombre Julia, quien chambea de madrugada. Su centro de labores estaba ubicado en San Isidro y en la entrada siempre estaba prendido un gran foco rojo. Rexuxa...

Así que todos los miércoles por la tarde el presi de un club que acaba de salir campeón da vueltas por la avenida Arenales, en Lince. Cuando no ve moros en la costa, se mete a un sauna y 30 minutos después aparece una ‘veneca’ que no pasa de los 20 años y se quedan juntitos toda la noche. Le da su propina y le dice que en 7 días se vuelven a ver. Asuuu... Me voy, soy fuga.