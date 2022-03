Del saque somos carnecita... La neta que en la ‘canallada’ no hay secretos. Todo sale a la luz. Tarde o temprano, pero siempre te lanzan. Ya me contaron que la norteña Oriana le tiró arroz con leche al ‘Rei’. El pelotero estaba seguro de que en la primera llamada le iba a contestar y sí le respondió el mensaje, pero solo para ‘parcharlo’ y que, si insiste, le avisará a su pareja. No tiene nombrada, tiene familia y encima anda bajo de monedas. Ya no seduce ni convence. Noooooo...

Dizque el ‘Pitbull’ no está respetando a su ‘incondicional’. Está haciendo travesuras con una amiguita que le presentó su causa, el hijo del expresidente de un club con camiseta bicolor. Todos los manolargas deben pagar por abusivos. Una mujer no debe dar una segunda oportunidad. El que pega una vez, es como el infiel, o sea, nunca cambia. Ayayayay...

Me pasan la voz que el fin de semana, el ‘General de las trampas’ y flamante jefe de una entidad del Estado, organizó una rumbaza en Chorrillos. Obviamente no tomó, pero le puso trago a todos sus causas que lo acompañaron en los momentos complicados. Esta vez gastó su billete, ya no ‘picó’ a su hermano. Curuju...

Hay un run run fuerte que en Ate la cosa está picante. La ‘Muñeca’ sigue botando chibolos y al ‘Diablo’, que hizo un gol a Peñarol en el ‘Centenario’ y tiene una categoría, no lo toca. El colorado es vivazo porque sabe que el hombre no se deja pisar el poncho y pega bien duro. Ese no aguanta excusas ni floros. Va de frente al puñete. Asu mare... Me voy, soy fuga.

